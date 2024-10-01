十一國慶︱保安局辦大匯演暨同樂日　率紀律部隊與民同享國慶喜悅

保安局率領轄下紀律部隊和輔助部隊，以及青少年制服團體今日（10月1日）在將軍澳消防及救護學院舉行「慶祝中華人民共和國成立75周年紀律部隊及青少年團體大匯演暨同樂日」，並在表演時砌出「75」數字和國旗等圖案，與市民分享國慶喜悅。



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匯演下午舉行，在警察樂隊的演奏下，各部隊和團體的成員以中式步操英姿颯颯進場，消防處護旗方隊繼而進行升旗儀式，現瑒奏唱國歌，政府飛行服務隊直升機在空中敬禮。

陳國基勉勵青少年貢獻國家

主禮嘉賓政務司司長陳國基當日檢閱紀律部隊儀仗隊、青少年團體及制服團體。他致辭時表示，社會各界積極響應政府呼籲，在全港各區舉辦慶祝國慶活動，充分體現對祖國的熱愛及未來美好的祝願。各支紀律部隊及輔助部隊以及青少年團體隊伍的表演，亦展現大家團結一致，維護國家尊嚴的堅定決心，令人鼓舞。他亦勉勵青少年為國家作出貢獻。

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砌出「75」數字及國旗等圖案

隨後表演包括警察樂隊的音樂表演、紀律部隊聯合步操、青少年團體舞獅舞龍和拳擊、各部隊工作車輛巡遊。為慶祝國慶75周年，警察樂隊安排75名成員參與匯操，而步操、音樂及青少年團體表演亦砌出「75」數字以及國旗等圖案。

保安局及八支紀律部隊和輔助部隊，並設置攤位展覽和遊戲，加深市民對其日常工作的認識。消防處亦有救援和訓練示範，以及政府飛行服務隊飛機展示，讓市民近距離參觀平日難得一見的裝備。