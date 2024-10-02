道士涉謀殺智障女　事主被指與陰人性交須破處　母稱太核突不敢看

道士涉嫌非禮及謀殺21歲輕度智障女子，死者母亦涉協助教唆道士非禮案，今（2日）在高院續審，控方播放女被告吳馬如賡被捕後的錄影會面。她指，首被告張子材曾用拖鞋和烏蠅拍打其女兒，以打走負能量，張子材又指其女兒和「陰人」性交，若「破咗個處女」，便不會發生此事，否則損陽氣。她形容該儀式「好核突」，不敢看，只是站在女兒房間的門口，間中望幾了數次。女兒叫了「好痛」和「嗌咗幾聲」後，儀式便完結。



男被告張子材（54歲，下稱張）被控一項非禮及一項謀殺罪，指他於2019年8月1日至9月2日期間某日，在西貢龍尾村非禮吳恩宇，並在9月2日謀殺吳。

女被告吳馬如赓，協助和教唆非禮另一人罪，指她於同年8月某日，協助教唆張子材非禮吳恩宇。

被告張子才被指曾用烏蠅拍打女事主吳恩宇，及用假陽具為她作破處儀式。(資料圖片)

女被告吳馬如賡指男被告張子才為她的女兒吳恩宇作破處儀式時，她覺得太核突而不敢望。(朱棨新攝)

女事主一家人當時與男被告及其契女合租西貢龍尾村的村屋。(資料圖片)

女被告稱有跟張學紫微斗數

女被告吳馬如賡在錄影會面稱，她透過舊同事介紹認識任中醫的男被告張子材，她曾向張求醫，後來跟張學紫微斗數，故張亦是她的師父。自2017年12月，吳一家人和張合租涉案村屋，張的另一徒弟張㬢鐥亦遷入與他們同住。

張稱用烏蠅拍把負能量打出來

女被告指其女兒吳恩宇(下稱吳)除聽障問題，無有其他疾病。2019年8月中，她發現吳不太願意進食和飲水，又偷飲茅台。他們和吳外出時，吳會自行離開。她又發現吳的左臉、雙腿有瘀傷，張稱曾用拖鞋和烏蠅拍打’吳，並解釋是：「拍番唔好嘢出嚟」及「打番負能量出嚟」，如同刮沙。吳被打時有叫喊，之後又無甚反應，女被告因此沒有帶吳求醫。

張曾向吳作儀式

警員問張子材曾替吳進行過多少儀式時，女被告指張平常有念經及點下額頭。此外，張子材曾替吳進行一次正式儀式，當時他在客廳放一張凳，周邊放上多塊石頭，石頭之間用繩綁住。吳坐在凳上，張「擺把劍念下啲嘢」。

指吳與陰人性交若破處便無事

警員續問吳遭人用假陽具性侵的事，女被告稱，張於8月中時稱的吳和「陰人」性交，若「破咗個處女」，便不會發生此事，避免損其陽氣。她聽罷有點猶疑，但張強調有此需要，他們遂一同到旺角購買假陽具，張在假陽具上寫上符。她形容該儀式「好核突」，原本由張另一名女徒弟進行，但該女徒弟不願意。

女徒弟拒作儀式 男被告稱：不如我做

在儀式前，張讓吳飲下茅台，故吳在儀式時半清醒。女被告因不敢看，只是站在吳房間的門口，臉部轉向一邊，間中望幾了數次。她指該名女徒弟當時亦在場，一度手持假陽具，嘗試「扮性交」，但最終不敢進行儀式，張則稱：「不如我做。」躺在床上的吳曾叫「好痛」和「嗌咗幾聲」，儀式便完結，戴上手套的張吩咐該女徒弟和張㬢鐥以紙巾清潔。女被告稱她無目睹女兒被襲擊和性侵。

張見吳呼吸微弱後稱會請示祖師爺

女被告又指，吳於2019年9月1日伏在書枱休息。至翌日凌晨4、5時，張子材告知她吳的呼吸微弱，又稱會請示祖師爺，又著女被告「等多陣」，但她和丈夫已決定報警。

案件編號：HCCC159/2021