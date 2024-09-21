林超英再談開冷氣　料未來濕、熱、焗　倡助窮人無冷氣下捱酷熱天

天文台前台長林超英、岑智明及前高級科學主任莫慶炎今日（21日）出席「香港自然氣候的變化」專題講座，分享對香港未來受極端天氣影響的數據、預測及應對方法的建議。林超英分享時妙語連珠，引得觀眾大笑。他指未來香港會變得「濕、熱、焗」，並打趣指防濕熱可多喝涼茶。

面對極端天氣，林超英表示要科學防災，要降低既有風險，及避免製造新麻煩。他又認為，未來酷熱天氣日數會再進一步增多，而窮人相對缺乏資源，認為社會需要考慮如何協助窮人在沒有冷氣的情況下捱過炎熱天氣。



天文台前台長林超英、岑智明及前高級科學主任莫慶炎今日（21日）出席「香港自然氣候的變化」專題講座，分享對香港未來受極端天氣影響的數據、預測及應對方法的建議。（黃浩謙攝）

林超英負責分享的題目為「根據香港數據和預測中所呈現的氣候變化以及2023-24年全球創紀錄的高溫」，他指出「2024年世界開始唔同咗」，春天明顯較熱，而秋天的日數減少，導致夏天時間越來越長，而香港比全球氣溫上升幅度較大，主要是因為「城市化」，香港高樓大廈林立，加上「全球暖化」，未來會更熱。而「熱夜」，即氣溫超過攝氏28度的晚上亦會較以往增多，原本預計30年後會發生的極端天氣現象，現時已發生，相信到本世紀末，熱日熱夜會由原本一年數天，變成長達5個月。

他又表示因風力下降，水份蒸發速度減少，「如果你晾咗50年衫，會發現而家啲衫晾唔乾」，於是造成「濕」，及「焗」的情況。配合炎熱氣溫，就變成「濕、熱、焗」。後果包括降雨日數減少，但一有雨時就會達至暴雨級數。

林超英回應未來防範極端天氣措施時說，「氣候變化就肯定㗎啦，防範就以科學做基礎」。他又表示最受苦的是基層及窮人，認為未來應建立安全網保障窮人，例如協助他們如何不用冷氣機解決高溫問題。（黃浩謙攝）

岑智明則分享「香港的颱風及暴雨」，他講述了四大風災——1874年的「甲戌風災」、1906年的「丙午風災」、1937年的「丁丑風災」及1962年的「溫黛」，其中「丙午風災」及「丁丑風災」都高比釀成超過一萬人死亡。

岑智明指參考過去香港發生的風災可以史為鑒。他又指出任天文台台長時，最怕是經過呂宋島的風，不過通常風球在呂宋島登陸後風力都會減弱，如2018年的「山竹」就是經過呂宋島後風力「打咗7折」，香港才可避過一劫。不過他表示，海平面上升為近代最大挑戰，如果減排不成功，「500年一遇」級數的風球或暴雨，中間的間距會縮短，「到時再講幾多百年一遇，喺氣候變法之下都冇乜意思」。

他表示，海平面上升為近代最大挑戰，如果減排不成功，「500年一遇」級數的風球或暴雨，中間的間距會縮短，「到時再講幾多百年一遇，喺氣候變法之下都冇乜意思」。

莫慶炎就分享年輕時至今經歷過的香港極端天氣，他認為現時十號風球出現次數減少，但若再有發生，每一個十號風球的風力都會比以前「勁咗」。而且炎熱天氣，如「熱夜」日數會比過去多，「越嚟越嚟越正常化」，「差啲就變咗吳君如老竇，夏春秋，無冬」。

林超英回應未來防範極端天氣措施時說，「氣候變化就肯定㗎啦，防範就以科學做基礎」。他又表示最受苦的是基層及窮人，認為未來應建立安全網保障窮人，例如協助他們如何不用冷氣機解決高溫問題。他也提倡未來建築須為每間房間預留通風位置。

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林超英提到聯合國增加了熱浪長（heat officer）一層，負責處理人如何「捱熱」，希望香港未來亦會增設這個職位。他笑自己「已經退咗休，唔係好想做」，又說笑稱「係好㷫嘅Officer」，岑智明聞言打趣道「唔開冷氣係必要條件」。林超英又說，香港好需要製造更多有植物，或植披的表面，建議當局不要經常割除野花野草，因有助城市降溫。