進修｜LinkedIn公佈20大熱門線上課程　了解職場趨勢增值不嫌晚！

過去兩年的居家辦公風潮，使得線上課程成為上班族進修的主要管道，即使疫情緩減，這個趨勢仍未停歇。根據社群平台LinkedIn統計，今年已有 730 萬人次在站上登入學習線上課程，是去年同期的兩倍之多。



榜單揭露學習趨勢，兩大抗衰退能力最搶手

榜單中最受歡迎的一堂課是「設定目標：目標關鍵成果」，顯示有許多員工都希望能和團隊凝聚共識，以達成團體目標；而「開放網路軟體安全計畫十大弱點」與「微軟資料視覺化軟體 Power BI」這類技術課程則首次進入榜單。

從榜上課程看出學習趨勢，有兩種「抗經濟衰退」的課程類別最受職場上班族青睞，一類是強調溝通與團隊合作的軟實力課程，如「自信溝通」「自信與效率談話」等；另一類是歷久不衰的技術工具課程：學習 Excel 軟體、Python 與 SQL 等程式語言。

計劃進修的打工仔，不妨參考哪些課程最適合自己：（按圖了解）

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以下是 LinkedIn 網站上最受歡迎的 20 堂課程，依序為：

1. 如何設定目標

在目標與關鍵成果（OKRs）的課程中，將學習如何將 OKRs 導入工作流程，並透過管理與衡量，加速團隊達成目標。

2. Excel基礎訓練

Excel 強大的資料運算功能已成為上班族處理資訊的好幫手，課程內容包括圖表設計與樞紐分析等重要的 Excel 工具。

3. 人際溝通

不管是辦公室交談、視訊會議等，解讀工作夥伴的回饋與跨文化溝通，都是職場必備人際基礎技能。

4. 培養成長心態

根據心理學與工作表現相關的研究，解讀建立成長心態的必要步驟，一步步培養成長心態。

5. 專案管理基礎

學習如何設定清楚的專案目標，幫助在期限內成功收尾專案，以及傳授如何與專案組員溝通。

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6. 透過問題加強批判性思考與好奇心

了解好奇心與批判性思考如何幫助自己開展機會，以及如何善用社群平台進行問答。

7. 團隊合作的基礎

透過調整溝通方式，使個人與團隊目標同步，創造互相協助的工作機會。

8. 無意識偏見

分析典型的無意識偏見，以及如何有效解決這些問題，建立共融團隊。

9. 學習 Python 程式語言

學習基本 Python 語法與程式語言。

10. 自信溝通

能有效組織思緒、善用肢體語言的表達想法。

11. 自信與效率談話

學習如何透過肢體語言、語氣來傳達自信心，以及當陷入最壞情況時如何脫身。

12. 認識 10 大 OWASP

OWASP 全名為開放網路軟體安全計畫十大弱點（Open Web Application Security Project），深入了解目前最常發生 10 種的資安威脅與影響。

13. 微軟資料視覺化軟體 Power BI

學習 Power BI，將多筆資料統整並製作能夠進行互動的視覺化圖表。

14. 策略性思考

透過過去經驗重劃未來前景，建立策略性思維並與團隊分享。

15. SQL 資料庫程式語言基本訓練

利用數據庫 SQLiteStudio 來學習 SQL 的主要功能。

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16. 情商的開發

情商已成為職場最重要的技巧之一。了解情商在職場的重要性，透過自我了解來磨練自己的情商，進一步在職場發揮自己的影響力。

17. 溝通的基礎

了解4大溝通基礎：人、訊息、文字與聆聽，以及如何運用它們在職場上進行有效地溝通。

18. 敏捷思維培養

課程將深入討論敏捷管理的基礎知識，以及如何應用在與客戶、跨部門同事的團隊溝通上。

19. 數位行銷基礎

了解線上行銷、設定目標市場，建立目標與 KPI。

20. 批判性思考

定義想解決的，包括了解最深層的議題以幫助決策，探索從根本解決問題的思考方式。

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