食安問題丨豉油樽呈1現象不要用！營養師教1招保存 鹽或菌要分清

在外用餐，加醬料之前要看清楚，醬油（豉油）瓶上白色的點點，其實都是細菌！



台灣營養師林冠良在Facebook上提醒，在外用餐後拉肚子有時候不一定是食物問題，而是醬油瓶上的細菌，如果看到醬油瓶上有白點，可能就是菌落，千萬要小心。

醬油瓶內的白點，都是菌落，也就是「菌的部落」，可能是細菌，可能是黴菌。（Facebook@林冠良營養師Siin）

醬油瓶內白點可能是細菌或黴菌

林冠良表示，醬油瓶內的白點，都是菌落，也就是「菌的部落」，可能是細菌，可能是黴菌，每一個小白點裡面有數不清的菌，所以有時候在外用餐後拉肚子不一定就是食物的問題，也可能是醬料不衛生的問題。而如果醬油瓶的瓶身或瓶口出現一顆一顆透明結晶，可能是鹽結晶，就不用擔心。

醬料瓶內白色結晶物是鹽結晶，可以放心。（Facebook@林冠良營養師Siin）

按圖睇用豉油2大貼士︰

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開封後的醬油建議密封保存 使用前要觀察有無異物

他建議，醬油要密封保存，開封後的醬油要緊密瓶蓋，以防空氣中的菌進入。未開封的醬油可以在常溫下保存，開封後的醬油最好放入雪櫃保存，尤其天氣炎熱的時候，以防止醬油變質。而不論如何保存，每次使用前最好都觀察醬油瓶中有沒有異物（比如菌落、小昆蟲等）。這樣才能確保萬無一失。

按圖了解豉油5大用途︰

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釀造醬油耗時較久 味道較細緻多元

而醬油可以分成2種，有味精或沒有味精的，沒味精的基本上屬於釀造醬油，需要比較久的時間完成，味道會比較細緻，也比較多元。這是因為醬油在釀造過程中，酵素會分解黃豆中的蛋白質，形成各種胺基酸，不同的胺基酸和鹽的組合，也就產生了各種不同的鮮味和風味。

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