居屋2024｜首日6660申請較上期少近半　2019年推網上申請以來最少

2024居屋今日（3日）開始接受申請， 房委會首日截至下午5時接獲約6660份申請表，較上一期首日約1.28萬份少近半，亦是2019年推出網上交表後，接獲最少申請表的首個交表日。



+ 2

房委會表示，居屋2024的申請期由10月3日至23日。截至今日（10月3日）下午五時，房委會臨時數字，累計收到約160份紙本申請表及約6,500 份網上申請。

今期居屋分別為啟德、觀塘、油塘、東涌及屯門，而售價將介乎143萬至467萬，平均售價大約為270萬，實用面積介乎186平方呎至約510平方呎。

今期居屋將實施「家有初生優先選樓計劃」，家庭申請者如有嬰兒於2023年10月25日或以後出生，可優先揀樓。房委會將為適用家庭以及「家有長者優先選樓計劃」的申請者，預留共四成單位配額。另外，白表申請人的收入限額有因應市況而下調。