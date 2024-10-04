兩蚊搭車｜七成長者以樂悠咭參與社交及覆診　團體倡維持優惠不變

政府正檢討長者和殘疾人士「2元乘車優惠」計劃，預計最快年底完成。明愛青少年及社區服務聯同關注長者權益大聯盟今日（4日）公布兩蚊搭車問卷調查結果，有七成受訪長者稱曾使用樂悠咭參與社交娛樂活動及覆診，有五成人曾用於作探親，有兩成人則稱曾用於買餸或參與義工服務時使用。



關注長者權益大聯盟指，兩元乘車優惠能鼓勵長者多外出參與活動，既可滿足其社交娛樂需要，也能夠幫助經常要覆診，有實際乘車需要的長者，建議政府維持兩元乘車優惠不變，檢討兩元乘車優惠計劃時亦需考慮長者實際需要，如增設限制，如限次數、限額、甚或限時段，均有機會增加長者困擾，為他們帶來不便。



明愛青少年及社區服務聯同關注長者權益大聯盟今日（4日）公布兩蚊搭車問卷調查結果。（受訪者提供）

自八月底起，長者乘車享用二元優惠，由使用八達通改為樂悠咭。明愛青少年及社區服務聯同關注長者權益大聯盟今年7月至8月舉行問卷調查，收回894份問卷。調查結果顯示，有七成受訪長者稱曾使用樂悠咭參與社交娛樂活動及覆診，曾用於作探親的有五成，有兩成則稱曾用於買餸或參與義工服務時使用。

三成受訪者同意可限使用優惠次數

就坊間不同建議的檢討方案， 三成受訪長者表示較為接受維持兩元乘車優惠但限次數，當中三成稱希望次數有至少40至60次、接近三成希望有至少60至80次、兩成則稱希望至少80至100次、兩成選其他的表示至少120次。

調查中，有兩成受訪長者表示希望維持兩元乘車優惠不變。約兩成受訪長者則稱，較接受改為3元乘車優惠；有不足一成長者表示會接受限時段或以非現金交通津貼取代兩元乘車優惠。

有關是否贊成由交通營運商與政府共同承擔乘車優惠，則有逾八成長者表示贊成。

明愛青少年及社區服務聯同關注長者權益大聯盟今日（4日）公布兩蚊搭車問卷調查結果。（受訪者提供）

關注組織：計劃鼓勵長者出門 滿足社交娛樂需要

關注長者權益大聯盟指，兩元乘車優惠能鼓勵長者多外出參與活動，既可滿足其社交娛樂需要，例如長者會善用兩元乘車優惠參與義工服務，亦能幫助部份需乘車覆診的長者，建議政府維持兩元乘車優惠不變，在檢討兩元乘車優惠計劃時，更需考慮長者實際需要，如增設限制，如限次數、限額、甚或限時段，均有機會增加長者困擾，為他們帶來不便。

立法會社福界議員狄志遠出席發布會。（受訪者提供）