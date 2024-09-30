官恩娜娘家爭產案 么女指母不會把巨款給男外孫 如石頭爆不出血
撰文：朱棨新
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藝人官恩娜的母親與3名爆爭產戰爭奪4姊妹亡母勞笑鳳遺囑案續審，勞的么女麥美華今（30日）在高等法院作供，她指其母視錢如命，不會在去世前把錢留給他人，因此不可能生前訂立遺囑，同時以其母對金錢的態度，亦不可能把巨額款項給外孫，即官恩娜的胞兄官仲銘，認為這屬難以置信，更形容是：「石頭爆不出血」。
原告為勞笑鳳(下稱：勞)的長女麥銀娣、三女麥麗萍及么女麥美華，被告為馮明業和勞笑鳳的二女麥銀麗（官恩娜的母親，下稱官母）。勞生前立下遺囑把遺產留給馮明業，馮是官母的男性朋友，亦被指是勞的「契仔」，原告3姊妹要求裁定該遺囑無效。
么女指母慳家不開冷氣
么女麥美華出庭並接受代表官母的大律師盤問，么女同意她曾在供詞形容勞是「超級煩」。么女解釋，一般人都會覺得母親有點煩，又舉例指勞慳家，不會開冷氣，又指勞視錢如命，並說：「講到錢，就乜嘢都無得傾。」
勞曾稱其資產幾姐妹分
么女又指，勞對談論死亡感忌諱，不可能生前訂立遺囑，她指勞曾稱，其資產在她去世後：「咪你地幾姐妹分。」她稱因勞視錢如命，不會在去世前把錢留給他人，所以勞把錢給予男孫，即官恩娜的胞兄官仲銘，幺女認為屬難以置信，更形容是：「石頭爆不出血。」
堅稱勞把錢看得很緊
被告方指，勞於2011年搬至粉嶺和官母一家及馮明業同住後，獲得以往沒有的安全感。幺女不同意，指其父親也會照顧勞一世一生，勞仍然把錢看的很緊。
案件編號：HCAP 37/2015
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