十大傑青｜憑新冠檢測賺第一桶金　招彥燾感謝父母節衣縮食送留學

招彥燾，是政府認可檢測承辦商「相達生物科技」的創辦人，他獲立法會前主席曾鈺成提名，成為本屆十大傑青得獎者之一。

本港首間新冠肺炎試劑生產商創辦人的頭銜，令招彥燾成為創科界新星，他多次受訪均被問及其檢測技術及公司發展，卻甚少談及個人經歷或家庭背景。原來他生於書香世家，父母均是老師，他從少與詩詞為伴，耳濡目染下，3歲熟誦大量詩詞歌賦，中五會考中文更奪A，偏偏他熱愛科學，中五公開試後即孤身赴美追尋科學家夢。

世人眼中他在新冠疫情「跑出」，其實他創業7年來困難重重，家庭無經商或創科經驗，他只能「摸著石頭過河」，至疫情爆發，正忙著研究癌症檢測工具的他，面對著至親患癌及世紀疫症的終極二選一難題，想起創研初心是「所有人更健康」，幾經掙扎終決定先著手新冠病毒檢測，並賺到創業7年來的第一桶金。



招彥燾（左），是政府認可檢測承辦商「相達生物科技」的創辦人，他獲立法會前主席曾鈺成提名，成為本屆十大傑青得獎者之一。（夏家朗攝）

生於書香世家 卻偏愛科學

現年37歲的招彥燾在獲得傑青後，接受《香港01》訪問。他透露自己生於「書香世家」，父母均是老師，任教中文、中史及文學，以宏揚中國傳統文化為己任，他在耳濡目染下，3歲已熟誦詩詞歌賦，卻偏愛科學，最愛看《十萬個為什麼〉，高中選科毫不猶豫選讀理科。他笑言對父母最大交代，是會考中文奪A，反之胞妹招展如成績優異，曾在會考獲8A佳績。

父母節衣縮食 供他赴美追科研夢

他感謝父母當年開明地支持他追尋科學家夢，即使家境一般，仍節衣縮食，又向親友借貸，供他赴美升學，追科學家夢。

他憶說，首年到美國讀書時全靠「公仔麵」度日：「極之慳家，去美國第一年無食過扒，第一次食係慶祝考完試，廿蚊美金嘅牛扒都要同兄弟兩份分！」雖然生活困難，但他說不算痛苦，因做著喜歡的事，更在美國認識到太太，二人在美國打滾逾十年，他在2012年創業，但一直心繫家人的他，2017年決定回港設立辦公室及實驗室，並著心研發癌症檢測工具，「可能都係屋企氛圍，一路都有啲家國情懷」。

招彥燾說，十分感謝太太義無反顧放下美國工作，帶女兒回港支持他創業。招太則笑言，其學債已今未還清，要依賴老公負責。（受訪者提供）

至親患癌碰上世紀疫症 創研初心是「所有人更健康」

「海歸」回港，招彥燾形容，創業路困難重重，更須莫大勇氣，因家中無人有科研或創業經驗，他只能努力學習，幸得團隊及投資人支持，「摸著石頭過河」。他特別感謝在美國已考獲註冊藥劑師牌照的太太，跟他愛情長跑13年才結婚，婚後更義無反顧放棄美國工作，帶著大女兒回港，成為他的最強後盾。

世人眼中他在新冠疫情「跑出」，更在短短三周研發出新冠病毒核酸試劑。但原來他回港埋手研究期間，有至親確診癌症，他正忙著研究癌症檢測工具，希望可以幫上忙：「當時係最真切體會到有限嘅治療手段，屋企人有幾無助，好希望可以有好嘅技術，可以幫到手」。

2019年新冠病毒捲席全球，面對至親患癌與世紀疫症終極二選一難題。他幾經掙扎，終因想起創研初心是「所有人更健康」，逐決定暫時放下癌症研究，整個團隊不眠不休著手新冠病毒檢測，終賺到創業多年來的第一桶金，並可繼續癌症檢測研究。

當初投身科研，夢想係所有人更健康，新冠同癌症一樣，都係無藥食，檢測係重要，令病人會有比較好同合適嘅治療，而且要快、準同平，希望幫助更多人，達「共同健康」！ 相達生物科技創辦人、2021傑青得獎者招彥燾

招彥燾說，希望以自身經歷勉勵其他港人從事科研工作，相信肯努力及把握機會，終可以成功，並勉勵大家「小埋怨、多感恩，生活會更精彩。」