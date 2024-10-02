1億頭奬六合彩｜第二輪國慶金多寶10.8攪珠　即睇最旺號碼

為慶祝國慶75周年，香港賽馬會特別首次舉行兩輪國慶金多寶六合彩攪珠，第一輪攪珠已於今晚（2日）攪珠，頭獎彩金高達7,500萬元，不過無人中頭獎；金多寶轉至10月8日晚（下周二晚）的第二輪國慶金多寶，頭獎彩金增至1億元，比原預計7,500萬元為多。



根據馬會統計，截至9月26日，累計攪出最多次數的碼頭為30，共有488次；其次為49，共有483次；第三位為24，共攪出475次；10及22均以467次居第四位；其後為13（464次）、7（462次）及12（460次）。



馬會公布10月8日六合彩第二輪國慶金多寶頭獎彩金達1億元。(馬會網頁截圖）

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10月2日六合彩第一輪國慶金多寶攪珠及派彩結果。

今晚舉行的六合彩第一輪國慶金多寶頭獎無人中，馬會表示累積多寶連同金多寶金額的總額8,000萬元，會撥入10月8日第二輪國慶金多寶攪珠內。若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達1億元。

第二輪國慶金多寶獎券已在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台發售。截止售票時間為10月8日晚上9時15分，攪珠將於同日晚上9時30分舉行。

為慶祝國慶75周年，香港賽馬會特別首次舉行兩輪國慶金多寶六合彩攪珠，第一輪攪珠今晚（2日）舉行，估計每輪頭獎如一注獨中，彩金高達7,500萬元。

六合彩攪珠結果統計