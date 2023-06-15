消委會｜寵物泳池資訊欠透明　7商戶拒覆職員是否持相關急救證書

不少狗主愛帶愛犬到私人經營的寵物游泳池嬉水，惟消委會指該類場地過去曾因收費及安全等問題引起糾紛，甚至有寵物在游泳期間不適甚或死亡。消委會檢視12間寵物游泳池，包括7間室內恆溫池及5間戶外嬉水池，發現收費詳情及服務內容欠透明且收費方法各有不同，僅7間店會在網上或社交平台提供完整收費表及服務內容，全部店均無全面列出泳池規格及清潔方法等，4間店未提供安全措施資料。



消委會更指，僅5間室內恆溫池回覆查詢指，其護理員或職員有考獲寵物急救證書，其餘2間恆溫池及全部5間戶外池均無回覆。該會認為儘管現時沒有針對寵物游泳池從業員的認可資歷，但商戶應確保其護理員具備專業技能，並將相關的資歷提供予消費者參考。



現時寵物游泳池主要分為提供護理員伴遊服務的室內恆溫池，以及自助形式的戶外嬉水池。消委會過去三年未接獲相關投訴，惟今次調查7間室內恆溫池及5間戶外嬉水池，並在今年3月至4月以一般消費者身份向該些商戶查詢，有4間截稿前未有回覆、3間只作簡短回覆，反而業界資訊透明度未如理想。

調查指出，僅3間室內恆溫池及4間戶外嬉水池有在其網頁或社交平台提供完整價目表及服務內容，其餘5間則只提供基本收費或要求消費者主動聯絡職員查詢，所有商戶均未有全面列出泳池面積、水深、最多空納犬隻、換水頻率及清潔方法等。消委會去信查詢，7間仍未回應或拒補充。

5間恆溫池稱護理員持證書 1間戶外池稱有職員當值

消委會更指，去信查詢商戶職員或護理員是否持寵物急救證書，僅5間室內恆溫池指護理員有持相關證書，其餘屯門「春田寵寵幼稚園」及佐敦「拉夫寵物生活」則未有回覆，也未在其網頁提供護理員資歷。另外4間戶外嬉水池也無提供安全措施相關資料、包括職員資歷及無更當值人數，包括元朗「開心樂園」、上水「香港犬隻工作及障礙賽事會」、元朗「寵物新天地」及屯門「寵物綠洲」；僅「西貢得生綠洲」回覆稱開放時段有職員當值。

消委會認為商戶有責任採取安全措施

消委會認為，雖然現時沒有針對寵物游泳池從業員的認可資歷，但商戶應確保其護理員具備專業技能，並將相關的資歷提供予消費者參考；而大部份戶外嬉水池無回應是否有人當值及職員資歷問題，雖然戶外池是以自助形式運作，但根據《佔用者法律責任條例》及普通法中的侵權法，商手有責任採取合理安全措施，認為商戶資訊透明度極需改善。

收費方式各不同 按使用時間及寵物重量計算

至於在收費方面，消委會稱大致分為單次收費及會員制兩種，部份有提供套票。調查發現7間室內恆溫池收費方式不盡相同，除以犬隻體重劃分外，「春田寵寵幼稚園」會以犬隻毛髮長短定收費；「拉夫寵物生活」則在周末或公眾假期有不同收費。倘以一隻9公斤短毛柴犬計算，7間店單次游泳30至45分鐘，價格介乎320至550元；26公斤短毛拉布拉多犬則要600元至1,000元左右。

至於戶外嬉水池中，有3間設會員制度，而即使購買會籍仍需繳單次游泳收費。以2位成人首次帶同1隻9公斤柴犬參與一節游泳時段計算，各戶外嬉水池收費由140至520元不等，相差近3倍；當中收取520元的「香港犬隻工作及障礙賽事會」，費用包半年會籍、入場費及游泳收費。

消委會貼士：遇上突發情況處理手法

主人及護理員應在犬隻游泳時全程在旁觀察其反應，尤其須留意有否出現以下情況：



●情緒過度緊張或長時間用力掙扎：過度掙扎會令犬隻花費很多氣力。應每數分鐘讓犬隻上水休息一會，讓其回復體力及平伏情 緒，按情況再次下水。

●嘔吐或失禁：應即時上水休息，觀察犬隻的呼吸是否暢順，如有需要可找獸醫檢查。職員應在下一隻犬隻使用該泳池前處理被污染的池水。

●氣促、咳嗽或被水嗆到：應即時上水休息，檢查犬隻呼吸是否暢順，並找獸醫檢查。

●全身乏力甚至失去意識：應即時上水檢查犬隻的呼吸及脈搏。如犬隻未能自行呼吸或沒 有心跳，應立即進行心肺復甦法急救，並盡快送往就近的獸醫診所救治。

如犬隻游泳時表現過度不安或不適，即使游泳時段未完，亦應立即停止運動並尋求獸醫意見。

