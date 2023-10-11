十大傑青｜曾因病嫌棄自己　硬地滾球世一何宛淇：多謝不離不棄

十大傑青2023結果今日（11日）揭曉，女子硬地滾球運動員BC3級「世一」何宛淇是其中一位獲選傑青，她有先天脊髓肌肉萎縮症，自小生活不能自理，在病症折磨下，更一度想放棄治療。從自覺「無用」到成為「世一」，她說要多謝一班沿路上一直鼓勵、陪伴她的「hero（英雄）」，當中少不了要是一直守候在她身邊的媽媽，獲選為傑青，她也不忘藉機會多謝媽媽：「好多謝佢，有佢嘅愛、有佢嘅照顧、有佢嘅不離不棄，先有今日嘅何宛淇。」



印度裔港人、伊利沙伯醫院放射診斷部顧問醫生馬承志，是今屆另一位獲選傑青，他自幼肩膊神經線受損，影響其左手的活動能力，一直為此感到自卑，他經歷多年求醫，才遇上一位醫生，為他治療十年，進行三次大手術，令他得以痊癒，也因而立志從醫：「呢件事我人生轉捩位， 自己經歷過做病人，接觸到咁好嘅醫生，我覺得我想向前做醫生， 幫更多嘅人。」



+ 12

十大傑青2023結果今日揭曉，今屆有六位得獎者，其中一位是香港硬地滾球運動員何宛淇。

何宛淇有先天脊髓肌肉萎縮症，自小經常進出醫院，高小開始用輪椅，「小學基本上每一年都要入醫院，一入醫院唔係大家諗嘅三四日可以出返嚟，一個禮拜？兩個禮拜？三個禮拜？甚至乎最嚴重要入ICU（深切治療部）。」她坦言，童年時簡單如拿起一本書、拾起一枝筆都要人幫，「細細個就覺得自己咩好無用，好自卑。」

撐起她、成就她的是一班「hero（英雄）」，何宛淇在記者會上以此稱呼沿路上一直鼓勵她、陪伴她、給予她機會的人，「無佢哋無我，無今日嘅何宛淇。」

何宛淇在記者會上，以「hero（英雄）」稱呼沿路上一直鼓勵她、陪伴她、給予她機會的人，「無佢哋無我，無今日嘅何宛淇。」(廖雁雄攝)

何宛淇生命中第一個hero，必然是一直守候在她身邊的媽媽。她提到，因為病症會影響心肺功能，讀小學時每年也要住院，有時更會「插滿喉管」，當時年幼的她躺在病床，試過跟媽媽講：「不如算喇，唔好救我喇，大家都辛苦。」

何宛淇的媽媽沒有理會，只是繼續默默照顧，抹身、送飯、喂飯⋯⋯ 她說：「我見到佢每一日咁照顧我嘅時候，我就覺得點解我咁傻呢，叫媽咪唔好救我，叫醫生唔好救我。」何宛淇的想法也慢慢有所改變，「好似點醒我自己咁樣，出咗院之後要好好生活，好好咁報答屋企人。」成為傑青，她也再度向媽媽致謝，「好多謝佢，有佢嘅愛、有佢嘅照顧、有佢嘅不離不棄，先有今日嘅何宛淇。」

硬地滾球將何宛淇（右）帶到世界不同地方作賽，認識到很多朋友，生活變得精彩，當中也包括她另一位hero 李榮傑Jet（左），對方陪她作賽逾10年，近來更辭去教席做她的全職助理員兼教練。（江麗盈攝）

何宛淇下月將踏入30歲，接觸硬地滾球已15年，現時在女子硬地滾球BC3級個人世界排名第一，但她笑言：「其實硬地滾球本身一啲都唔吸引我。」最初在學校接觸到硬地滾球，何宛淇覺得這種運動「要玩好耐，又好似好悶」，是後來慢慢找到樂趣：「好似捉緊棋，要諗對手策略，要諗點樣擊破對手。」

硬地滾球也將何宛淇帶到世界不同地方作賽，認識到很多朋友，生活變得精彩，當中也包括她另一位hero 李榮傑Jet，對方陪她作賽逾10年，近來更辭去教席做她的全職助理員兼教練，「硬地滾球真係帶畀我好多。」她鼓勵大眾想做一件事便要嘗試，「希望大家都盡力唔好令自己後悔。」

另一位獲選傑青的是伊利沙伯醫院放射診斷部顧問醫生馬承志，他是印度裔港人，爸爸在70年代移民來港。在他出生時，因為體型太大，生產過程中，其肩膊的神經線受損，到他踏入青春期，左手的活動能力只有健全人的三成，他坦言，一直為身體障礙感到自卑。

馬承志自小看過無數醫生，希望尋求康復的方法，但每次都失望而回，醫生們總勸他接受自己的身體障礙，直至遇上一位醫生跟他講有方法治療，這趟治療長達十年，做了三次大手術。

「呢件事我人生轉捩位， 自己經歷過做病人，接觸到咁好嘅醫生，我覺得我想向前做醫生， 幫更多嘅人。」在家人支持下，馬承志經過治療，不止康復，更在主診醫生鼓勵下投考醫生，現已從醫多年。昔日做病人的經歷，也令他更理解病人，例如以前擔心過手術會失敗，經歷過當中掙扎，現時遇上病人面對治療，無法作決定，他都會分享經歷鼓勵病人。

問到未來目標，他說希望將來醫療服務需求與供應有差距，想未來善用AI工具，提升醫療系統，將需求與供應之間的差距縮短。