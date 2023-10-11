十大傑青｜6人名單出爐　劍擊港隊領隊林衍聰、港姐劉倩婷獲獎

「2023年十大傑出青年選舉」今日（11日）揭曉，本屆主題以「現在締造未來」為主題，得獎名單今午陸續揭曉，包括香港硬地滾球運動員何宛淇、中大醫學院助理院長（研究）內科及藥物治療學系副教授高浩、探險家及極地研究員張偉賢、伊利沙伯醫院放射診斷部顧問醫生馬承志、2009年香港小姐冠軍劉倩婷，以及前劍擊運動員、現港隊劍擊隊領隊林衍聰。



「十大傑出青年選舉2023」獲獎者包括：

1、何宛淇 香港硬地滾球運動員



香港硬地滾球運動員何宛淇表示自小願望成為普通人，想行得走得能自理，但因脊髓肌肉萎縮症無法如願，及後在校園遇到很多「heroes（英雄）」，在他們鼓勵及幫助下體育、藝術方面多作嘗試，也在他們成就下成為硬地滾球運動員。好也特別感謝父母照顧，教她身體有困難，仍要向善，不輕易放棄，為社會貢獻，她也說「未來都會繼續，有能力必定盡力」，為香港繼續爭取佳績，也希望大家可繼續追夢。

2、高浩 醫生



中大醫學院助理院長（研究）內科及藥物治療學系副教授高浩表示，自己熱愛科學，喜以挑戰科學難題為職業，自小已決定投身這行業，童年已在圖書館看何大一博士故事，很欣賞他研究愛滋病治療，期望未來自己也在醫學上取得科研成果，貢獻社會。

他提到，以往曾經「脫離大隊」讀科研，惟走上不同道理，才更懂得尋根究底，是其科研的基礎。他自言是幸運的人，一直有很多人協助，在其醫生生涯接觸不少認知障礙症的老人家，現時未有根治之法，希望其科研、未來結合數據，可找到治療方法。

3、張偉賢 探險家、極地研究員



已出發去外地繼續研究的張偉賢以視象分享得獎感受，他感謝家人支持，體諒他長期在港、在外地進行極地研究。他說，極地的變異、氣候的變化，也影響香港，希望自己在探索大世界後，將新知識、新科技帶回家作出貢獻，也期望未來培養更多年輕探險家到極地參與研究。

探險家、極地研究員張偉賢獲頒十大傑出。（江麗盈攝）

4、 馬承志 醫生



伊利沙伯醫院放射診斷部顧問醫生馬承志指，數星期前獲悉得獎時，隨即想起年輕時老師教過他，每日要有事情比昨日做得好，要不斷改善、不斷進步。他直言要做到並不容易，爸爸在70年代從印度移民來港，不止要努力融入社會，也要一直面對肩膊的神經線受損，經歷10年治療才康復。他說這件事令他體會到醫生為病人帶來一點光，也體會到人生縱有很多困難，仍然可以努力去克服。

今屆傑青甄選顧問、德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，十大傑青有五個選擇界別，整個遴選分為兩階段，包括前期篩選、及後期面試，形容過程公平公正，獲獎者是在眾多人中脫穎而出，期待未來與他們有更多互動。

5、劉倩婷 慈善組織創辦人、2009年港姐冠軍



劉倩婷是第二位獲選傑青的港姐，她表示，2009年成為港姐冠軍後開始加入慧妍雅集做社會服務，及後成為媽媽更了解學童需要，因而創辦慈善組織義教普通話。她也另設協會希望鼓勵留學生回港，貢獻社會。她形容做慈善工作如登山，獲獎如得登山獎，未來會更努力，「將香港變得更美」。

今屆傑青首席評審、前食物及衛生局局長兼行政會議成員高永文表示，青年力量是社會發展動力重要指標，香港青年過去多年在世界舞台獲得成功，包括近來青年運動員在亞運會奪得佳績。

劉倩婷獲獎。（江麗盈攝）

6、林衍聰 香港劍擊隊領隊、前香港劍擊運動員



林衍聰說15歲時開始練劍，其後19年參與無數比賽，當中有苦有樂，傷患也影響訓練，也考慮過離開港隊，最後決定即使路難行，也要走下去，現時見到後輩進步，頓覺堅持有意義，希望未來繼續練樂「第二把佩劍」，培訓更多劍擊運動員。

高永文表示，青年力量是社會發展動力重要指標，香港青年過去多年在世界舞台獲得成功，包括近來青年運動員在亞運會奪得佳績。（江麗盈攝）

高永文：人才流失、經濟未恢復 冀港歷挑戰後有更好機遇

就今年主題，他稱深有感受，既經歷反修例，亦經歷疫情，香港與國家均面對挑戰，特別是香港，要面對人才流失及經濟未恢復，世界也有戰事發生，但他覺得香港以往每經歷挑戰，便會有更好機遇，期望今屆傑青是承繼這份不屈不撓的精神，希望歷屆至今逾400位傑前發揮力量，與香港、國家一同克服未來。

「十大傑出青年選舉」由國際青年商會香港總會於1970年開始舉辦，今年踏入第51屆，主題為「現在，締造未來」，「現在」乃指當下之時刻，而「締造未來」則透過行動與抉擇，建立一個更璀璨的未來。

行政會議成員高永文醫生早前在啟動儀式發言表示，今年是對香港以及香港十大傑出青年選舉而言，都開啟了新的篇章，並指國際青年商會香港總會連續兩年以「未來」作為十大傑出青年選舉的主題，展現了青商對於香港新篇章的懷抱希望，以及青年力求創造新天地的積極態度。

2022年十大傑青得主：

