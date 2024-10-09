人氣爆谷店Garrett Popcorn本月撤出香港　網民稱世界末日紛挽留

美國著名爆谷店Garrett Popcorn周二（8日）晚上於社交平台宣布，將在今個月撤出香港，感謝顧客過去13年的支持，期待有機會重回香港，能夠「遲啲見」。不少網民表示不捨，有人甚至形容是世界末日，紛紛留言促其留下。



美國著名爆谷店Garrett Popcorn於其Facebook專頁宣布，將於本月撤出香港。（Garrett Popcorn Shops Facebook 圖片）

Garrett Popcorn自2011年進軍香港，目前在香港有6間分店，分別位於九龍塘又一城、尖沙咀海港城、觀塘APM、銅鑼灣時代廣場、中環IFC，以及香港國際機場。

著名爆谷店Garrett Popcorn 目前在香港有6間分店，該品牌於2024年10月8日宣布，將在同月撤出香港。（Garrett Popcorn Shops Facebook 圖片）

據Garrett Popcorn介紹，該品牌1949年在美國芝加哥成立，每天以最佳原料小批量手工製作，保持新鮮。

對於該品牌將撤出香港，不少網民指其爆谷為市面上最好食，稱「貴係有啲貴，但真係有質素，以後去邊度買爆谷食？」許多網民紛紛提出自己的心愛口味，例如黑朱古力、焦塘及芝士等，為之後難再買到感可惜。有人甚至形容是世界末日，紛紛留言促其撤回結業決定。