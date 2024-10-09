人氣爆谷店Garrett Popcorn本月撤出香港 網民稱世界末日紛挽留
撰文：蕭通
出版：更新：
美國著名爆谷店Garrett Popcorn周二（8日）晚上於社交平台宣布，將在今個月撤出香港，感謝顧客過去13年的支持，期待有機會重回香港，能夠「遲啲見」。不少網民表示不捨，有人甚至形容是世界末日，紛紛留言促其留下。
Garrett Popcorn自2011年進軍香港，目前在香港有6間分店，分別位於九龍塘又一城、尖沙咀海港城、觀塘APM、銅鑼灣時代廣場、中環IFC，以及香港國際機場。
據Garrett Popcorn介紹，該品牌1949年在美國芝加哥成立，每天以最佳原料小批量手工製作，保持新鮮。
對於該品牌將撤出香港，不少網民指其爆谷為市面上最好食，稱「貴係有啲貴，但真係有質素，以後去邊度買爆谷食？」許多網民紛紛提出自己的心愛口味，例如黑朱古力、焦塘及芝士等，為之後難再買到感可惜。有人甚至形容是世界末日，紛紛留言促其撤回結業決定。
金記冰室調景嶺分店關門 物品被拍賣 新界清零僅剩港九分店華潤堂結業｜屈臣氏對同業結業感惋惜 向受影響員工招手華潤堂結業｜工會料50至60名員工受影響 形容零售業困境依然巨大華潤堂結業｜香港全線分店11.8關閉 近兩個月規模已縮減四分一連鎖上海菜餐廳南小館全線結業 最後一間青衣城店營運至下周日