連鎖上海菜餐廳南小館全線結業 最後一間青衣城店營運至下周日
撰文：何瑞芬
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上海小南國旗下連鎖品牌餐廳「南小館」最後一間位於青衣城分店宣布結業，有網民在Facebook貼出店鋪外告示，稱因租約期滿，該店將於下周日、10月13日結業。南小館於2012年展開業務，高峰時在港曾有逾10間店。
有網民在Facebook「青衣街坊吹水會」發布照片，顯示南小館青衣城店貼結業通知，指因租約期滿，該店將營運至下周日、10月13日。青衣城店是該連鎖餐廳最後一間店鋪，換言之已全線結業。
南小館為上海小南國旗下，於2012年開業，高峰時間有超過10間分店，今年9月荃灣愉景新城店結業，其Facebook專頁最新更新亦停留在今年1月1日。
南小館標榜是上海菜館，以「簡約又透逸着現代中式氣質的用餐空間，拼砌出新上海人、新上海菜的品牌形象」為主題，並以半開放式上海冷菜和點心廚房作為亮點。
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