結業潮｜港人離港消費、營商環境難　張宇人：我冇良策、政府都冇

十一黃金周後，多間商戶宣布結業，其中華潤醫藥集團旗下的華潤堂昨日（8日）公布，將於11月8日關閉香港全線分店。飲食界立法會議員張宇人今早（9日）在電台節目指，早於半年前響起警號，又指現時營商環境欠佳，飲食業、酒吧業經營皆有困難，並表示：「我都冇咩良策，政府都冇、我都冇，政府唔識做生意，佢最緊要做好營商環境畀我哋。」



他又指，飲食業、酒吧業自2018年金融海嘯後「膨脹得好快」，市場「唔止飽和，係過咗櫳」，加上現時港人北上消費的影響，認為要逐步在目前的大環境、及經濟狀況下重新找回平衡。



飲食界立法會議員張宇人今早（9日）在電台節目指，早於半年前響起警號，又指現時營商環境不好，飲食業、酒吧業經營有困難，並表示：「我都冇咩良策，政府都冇、我都冇，政府唔識做生意，佢最緊要做好營商環境畀我哋。」（資料圖片／夏家朗攝）

十一黃金周後，多間商戶宣布結業，餐飲、酒吧、零售業界均指營商有困難。飲食界立法會議員張宇人表示，早於半年前響起警號，並指當時有本港大型商場的老闆向他提及商場周日人流減少的情況，直指以往甚少在對方口中聽到類似資訊。

他續指，現時每逢周末，會離港的港人佔多，飲食業、酒吧業的生意均受影響，加上租金、人手等問題，營業確實有困難。問到可以如何協助業界，張宇人說：「我都冇咩良策，政府都冇、我都冇，政府唔識做生意，佢最緊要做好營商環境畀我哋。」

不少港人周末或假日也會北上消費。（資料圖片／黃浩謙攝）

張宇人也指，現時的營商環境「唔得」，希望政府不要訂立一些法例，令商家難經營、難做生意，如果要訂立一些法例，必須仔細評估會否與營商有抵觸。但他其後補充，暫時未有相關情況出現。

他又提到，飲食業及酒吧業自2018年金融海嘯後「膨脹得好快」，市場已「唔止飽和，係過咗櫳」，加上現時港人北上消費的影響，認為要逐步在目前的大環境、及經濟狀況下重新找回平衡，「如果一日我哋都仲係咁開、係咁搶，辛苦嘅係我哋。」他續指，如果沒有太多食肆，勞工問題也有機會紓緩，「本地勞工係（僱主）最想見到。」