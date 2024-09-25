AEON壽司外賣店BentoExpress最後分店結業　學者指不止因競爭激烈

AEON永旺百貨旗下壽司外賣店「Bento Express by AEON」即將全線結業。近日有網民發現，Bento Express位於青衣港鐵站的最後一間分店，宣布10月3日結束營業，並推出所有壽司拼盤8折優惠；更預告「全新業態即將進駐」，疑正為轉攻日式外賣店JELYCO DO鋪路。



有經濟學者分析，香港外賣壽司店的競爭激烈，難以脫穎而出，加上壽司保鮮期短，變相減低利潤，甚至可能出現虧損；港人在恢復開關後，寧願留待日本旅遊時盡情品嚐，而北上港人亦選擇在深圳光顧日式餐廳，估計亦進一步影響其營運狀況。



Bento Express by AEON即將全線結業。（Openrice相片）

Bento Express將10.3結業 告示稱「全新業態即將進駐」

AEON網頁顯示目前只有一間獨立Bento Express by AEON，位於青衣港鐵站，該店近日便貼出告示感謝顧客的支持，稱由於業務更改，即將在10月3日結束營業，又預告「全新業態即將進駐」。同時店內所有壽司拼盤亦推出8折優惠。

翻查資料，Bento Express於2010年攻入香港市場，曾在尖沙咀、大圍、堅尼地城、香港大學站等開設分店，主要提供日式壽司外賣，亦有沙律、關東煮及炸物等。不過各分店近年陸續結束營業。

疑轉攻日式外賣店JELYCO DO

Bento Express青衣店早於2011年5月在港鐵站開業，營業時間為早上10時至晚上10時半，相信多年來已成為上班族加班回家的飽腹之選。惟該店10月3日結業後，意味該品牌將全線撤出香港市場。

不過，AEON早前公布，將於今年第四季在港鐵青衣站內，開設首間日式外賣店JELYCO DO，未知是否取代Bento Express。而翻查資料，JELYCO DO為Komeda's Coffee（コメダ珈琲店）的副線，提供多款咖啡凍及忌廉所組成的飲品。

「Bento Express by AEON」出售不同壽司。（Openrice相片）

李兆波分析死因：港人北上及遊日潮 加上壽司外賣利潤低

經濟學者李兆波表示，日式壽司外賣店的競爭激烈，Donki、爭鮮及壽司郎等多個品牌混戰，難以脫穎而出。同時經營壽司外賣並不容易，由於壽司不能長期保存，需要在過期前打折出售，惟香港租金及薪金成本高昂，即利潤將會進一步縮減，甚至可能出現虧損。

李兆波又指，若與內地及日本相比，香港的壽司外賣店的性價比不高，部份港人寧願留待日本旅遊時盡情品嚐，而北上港人亦選擇在深圳光顧日式餐廳，估計亦進一步影響其營運狀況。「就好似我咁，我喺香港都唔會食壽司。」

經濟學者李兆波分析，Bento Express的死因有3個，包括競爭對手多、港人北上及遊日潮、壽司外賣利潤低。（資料圖片）

對於AEON可能轉換跑道，改攻日式外賣店。李兆波認為，日式外賣食物包括咖啡及三文治等，可由中央廚房處理，而外賣店毋須擺放座位，只聘用少量員工，故成本相比餐廳更低，亦相對於外賣壽司店更有市場。

AEON今年上半年虧損為1.7億元

翻查AEON上月公布的業績，集團上半年虧損為1.7億元，較去年同期的虧損7,819.4萬元，再擴大約1.2倍。當時AEON便指，港人北上及外遊熱潮持續，嚴重打擊餐飲行業，集團會繼續積極拓展店鋪網絡，豐富各業態的發展，滿足不同消費群的需求。