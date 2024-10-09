垃圾徵費｜派剩6000萬個指定袋　環保署：屬較大型　不適合家庭用

隨着垃圾徵費「暫緩」，重推無期，環保署指已生產的1.７億個指定袋未來不會使用，今年6月開始向所有公共屋邨及已登記私人處所住戶免費提供每月20個指定袋，為期六個月，總共派出了約1億個。署方表示，現時指定袋庫存量約共有6,000萬個，當中主要是較大型的指定袋，不適合一般住宅家庭使用，為了善用公共資源，會把這些不合一般住宅使用的指定袋予其他政府部門、公營機構及公共屋邨使用。



垃圾徵費將於8月1日實施，屆時市民需使用指定垃圾袋。（資料圖片）

▼垃圾徵費指定袋防偽資料及核實方法▼



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向公屋及簽約章私人處所居民每月派20個指定袋 半年派出1億個

環保署為鼓勵市民積極培養綠色生活，習慣從源頭減廢，並善用回收設施，以期可以利用有限數量的指定袋處理垃圾而無需使用額外垃圾袋，在「暫緩」垃圾徵費後，由6月開始向所有公共屋邨住戶免費提供每月20個指定袋，為期六個月，私人住宅處所於今年11月30日前成功參加《減廢回收約章》，其住戶亦可獲免費提供六個月的指定袋。

環保署表示，已於今年9月完成派發免費指定袋予所有公屋住戶，派出約1億個指定袋；自今年8月底起陸續向成功簽署《減廢回收約章》的私人住宅處所提供免費指定袋，暫時已領取約130萬個。

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公共屋邨內貼海報提醒居民不用囤積指定袋 如再推垃圾徵費會有新版

署方指4月1日起垃圾收費「先行先試」計劃，發現指定袋在設計和功能上有可改善的地方，會按經驗研究如何優化指定袋。因此於9月份開始在房屋署及房屋協會轄下的公共屋邨內展示宣傳海報，提醒住戶現正派發的免費指定袋，即使將來透過按指定袋方式落實垃圾收費，政府亦會採用經優化的指定袋設計，現時的指定袋將不再適用，無需積存；同時提醒未獲授權的人士切勿出售任何指定袋，以免誤墮法網。

▼2024年4月1日 垃圾徵費先行先試首日▼



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剩餘較大型指定袋供其他政府部門、公營機構及公共屋邨使用

在叫停垃圾徵費前，生產商已生產了1.7億個指定袋，扣除已派出的1億多個，環保署指現時庫存量約共有6,000萬個，當中主要是較大型的指定袋，不適合一般住宅家庭使用。為了善用公共資源，署方會把這些不合一般住宅使用的指定袋予其他政府部門、公營機構及公共屋邨使用。

署方表示，由於這些袋有不同的大小及牽涉不同的生產合約，未能提供相應的生產成本數字。

▼2024年4月1日 深水埗「三無大廈」試行垃圾徵費▼



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環保署稱向住戶派發指定袋，是在加強減廢回收公眾宣傳教育方面的其中一環，配合擴大回收配套和其他措施加強公眾教育措施，包括擴展和完善社區回收網絡「綠在區區」和廚餘回收網絡、鼓勵私人住宅處所參與《減廢回收約章》並設立便利的分類回收設施、透過「綠展隊」教育和鼓勵市民實踐源頭減廢和乾淨回收等，以推動社會建立良好的綠色減廢回收文化。

署方指這些新措施至今已取得成果，例如今年7月「綠在區區」網絡收到回收物的重量，和去年12月比較，半年間增加約70%； 截至今年8月，平均每日廚餘收集量約310公噸，相較於去年12月增加了50%，家居廚餘的回收量更大幅提升，今年8月收集到的家居廚餘量較去年12月增加了4倍。

署方表示，推行垃圾收費需要社會民情配合。政府會繼續努力增加回收配套、加強公眾教育和宣傳，以及研究如何優化垃圾收費計劃。政府會持續監察和評估社會整體在減少固體廢物和改變處理垃圾習慣的成熟情況，明年中政府會向立法會環境事務委員會匯報工作進度、社會減少固體廢物的情況和聽取對下一步的意見。