研究訪89名無家者　近六成曾受虐待　四成半現創傷後壓力症

有關注無家者的機構聯同大學進行研究，訪問89名無家者，發現近六成受訪者表示經歷不同程度的虐待，包括肢體、情緒、精神或性虐待等，並發現四成半受訪者已出現創傷後壓力症的症狀。



機構促政府為無家者提供專業的心理諮詢和治療服務應對創傷後壓力症及其他心理問題，並提供「全人」綜合性服務，包括醫療保健、社交服務、就業培訓、康體活動及靈性介入等，幫助他們全面改善身心健康和生活質素。



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同路舍與香港樹仁大學輔導及心理學系於今年1月至7月，訪問89名年齡介乎21至78歲的無家者，他們無家的時間由一年至十年不等。逾七成受訪者來自香港，逾兩成半來自中國內地，剩下的無家者來自其他國家。

研究員在調查中了解無家者的心理健康狀況及過去經歷，並根據 DSM-5 創傷後壓力症檢查表(PCL-5)進行評分。發現近四成半受訪者符合創傷後壓力症(PTSD)的閾值，即他們已出現創傷後壓力症的症狀，相當貼近確診的臨床要求。

結果也發現，近六成的受訪者表示經歷不同程度的虐待，包括肢體、情緒、精神或性虐待等，也有些受訪者透露曾與家人關係欠佳，如父母離婚、被家庭成員背叛等。

此外，研究也指出，近四成受訪者表示可尋求家人、朋友和社區非政府組織等社會支援。由於面對創傷後壓力症此等精神狀況，如患者能夠尋求生活圈子的支援和鼓勵，會較容易面對此疾病，惟無家者一般的支援網絡較為薄弱。

樹仁大學輔導及心理學系助理教授林嫣紅表示，研究反映超過六成受訪者沒有任何社交支援。在這種情況下，創傷後壓力症和無家狀況形成一個惡性循環。居無定所，在街上孤立無援的日子加重患者的精神壓力，而創傷後壓力症帶來的負面影響，又令患者更難走出無家困境。

同路舍高級項目經理吳兆康表示，研究結果比起原先假設更為嚴峻，促政府應正視無家者這個群體的癥結，並給予真正的理解、關心及制定相關政策。（同路舍提供）

同路舍高級項目經理吳兆康表示，研究結果比起原先假設更為嚴峻，無家者承受過往創傷的經歷加上日復日無家狀態、社會污名及不同現實問題，他們的精神狀態堪虞，促政府應正視無家者這個群體的癥結，並給予無家者真正的理解、關心，並制定相關政策。

同路舍與樹仁大學輔導及心理學系建議，政府及相關機構為無家者提供專業的心理諮詢和治療服務，幫助他們應對創傷後壓力症和其他心理問題。同時，政府為無家者提供的應是「全人」綜合性服務，包括醫療保健、社交服務、就業培訓、康體活動及靈性介入等，幫助他們全面改善身心健康和生活質素。