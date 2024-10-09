酒吧業調查指生意跌至少兩成　倡撤烈酒稅、暫緩禁加味煙救市

香港酒吧業協會今日（9日）公布最新調查，稱訪問約400個經營者，當中7成指現時生意額較疫情前跌兩至三成，另有3成人則指跌超過三成，顯示經營狀況未有理想。調查稱全部受訪者同意全面撤銷烈酒稅，亦有逾九成經營者要求暫緩全面禁止加味香煙、八成經營者要求延長港鐵服務時間。



香港酒吧業協會今日（9日）公布最新調查，稱訪問約400個經營者，當中7成指現時生意額較疫情前跌兩至三成，另有3成人則指跌超過三成。（廖雁雄攝）

香港酒吧業協會今日（9日）公布最新調查，稱訪問約400個經營者，當中7成指現時生意額較疫情前跌兩至三成，另有3成人則指跌超過三成。（廖雁雄攝）

香港酒吧業協會指，從疫情復常後，政府雖然大力推動盛經濟，但受到港人北上消費及香港中高消費力人士移民等因素影響，酒吧業正陷入水深火熱中。

協會今年10月收集全港各區酒吧、合共400個經營者的意見，當中七成業界人士表示，現時生意額比疫情前下跌兩至三成；另外有三成被訪者更稱下跌超過30%，顯示本港酒吧業經營狀況未如理想。

另外，全部受訪酒吧經營者贊同全面撤銷烈酒稅，亦有逾90%經營者要求暫緩全面禁止加味香煙、80%經營者要求延長港鐵服務時間。

協會主席錢雋永（右）表示，業界反映行業經營情況嚴峻，若再未有適當扶助措施，香港酒吧業恐將出現結業潮。（廖雁雄攝）

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協會主席錢雋永表示，業界反映行業經營情況嚴峻，若再未有適當扶助措施，香港酒吧業恐將出現結業潮，故向政府提岀以下數項建議全面撤銷烈酒稅，即酒精濃度超過30度的烈酒可獲免稅；全面檢討禁煙政策成效，暫緩全面禁止加味香煙，包括水煙等。

他又說，要求延長港鐵服務時間，特別港鐵於周一至周六，服務營運時間最好延長2小時，方便市民及旅客夜間消遣。

香港酒吧業協會今日（9日）公布最新調查，稱訪問約400個經營者，當中7成指現時生意額較疫情前跌兩至三成，另有3成人則指跌超過三成。（廖雁雄攝）

為救助業界，協會稱會籌備一系列活動，包括舉辦優質酒吧大抽獎活動、計劃繼續舉行香港酒吧文化節，並鼓勵業界多舉辦具酒吧娛樂性的比賽或活動，邀請世界百大DJ來港表演等活動。

協會重申，香酒吧業是帶動夜經濟的重要一環本港目前逾九成酒吧有申請「百分百擔保特惠貸款」，若酒吧最終倒閉面臨無力償還貸款的困境，壞帳率就會因而上升，冀政府多協助業界。