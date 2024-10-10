逃出理大｜以不知如何離開等作辯解　3男被斥胡說八道全暴動罪成

3名在2019年11月警方圍封理工大學時被困的男子，在多人「突圍」欲逃出校園時，他們否認暴動罪受審，案件今（10日）在區域法院裁決。3人在審訊時提出不同留在校園的理由，包括若有傳道人或牧師受傷可為他們急救、不知如何離開，及稱想遊說仍在校內的青年離場等，惟法官謝沈智慧拒納他們的辯解，更指他們胡說八道，穿鑿附會，裁定3人暴動罪成，還押至11月22日求情。



3名被告：朱健君（27歲）、許銘晉（24歲）及馬健朗（27歲），被控於2019年11月17日至11月18日期間，在香港理工大學與暢運道一帶連同其他人參與暴動。

當時有大批示威者被困理大，他們曾用不同方式欲逃離。(詳看下圖)

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朱辯稱必要時可向傳導人或牧師急救

3名被告均有出庭自辯，其中，案發時是註冊護士的朱健君辯稱，他進入理大目的，是準備在必要時可向傳道人及牧師提供急救服務。謝官反駁指，如傳道人或牧師在理大被圍封前受傷，可以離開校園求醫，沒理由需要急救人士進入理大。

許稱不知如何離開 馬稱想遊說年輕人

許銘晉辯稱不知如何離開理大，謝官指當許遇到一隊正要離開的救傷人員時卻沒有跟隨離開，做法完全違反常理；案發當年社工系畢業的馬健朗辯稱應1名社工的貼文號召，入理大遊說年輕人離開校園，謝官反駁貼文從沒作出相關要求。

官斥3人胡說八道穿鑿附會

謝官拒納3人的辯解，又指他們胡說八道，穿鑿附會，3人在理大被圍封前已進入校園，並一直逗留。及至2019年11月18日，3人隨大群示威者從理大突圍逃走，攀過暢運道天橋的鐵欄。

形容示威者如熟練的軍隊

謝官形容示威者如同一支熟練的軍隊，行動一致地設置傘陣，向警方射箭及投擲汽油彈及雜物，之後再攀過天橋的另一條鐵欄，跑向康宏廣場方向，最終被截停拘捕。綜觀時間、地點、衣著、裝備及3人離開理大時的行為，裁定3人便利、鼓勵或協助暴動，全部罪名成立。

案件編號：DCCC203/2021、DCCC204/2021、DCCC206/2021、DCCC616/2021（已合併）