游繩逃出理大｜家長車司機及逃出者等17被告　被判囚20至70個月

2019年11月理大衝突期間，有示威者嘗試游繩離開校園，另有人在校外駕駛「家長車」接應。警方在何文田一帶截獲7輛私家車後拘捕19人，並控告他們暴動、妨礙司法公正等罪。其中4人認罪，餘下15人否認指控，經審訊後亦被裁定罪成，其中兩人早前已被判入教導所，餘下17人今（27日）在區域法院被判囚20至70個月。



17名被告：何英傑 、林斌、伍偉楠、冼宏俊、林施雅、梁卓鋒、陳俊鋒、麥韜、利文熙、張頌熙、梁穎欣、陳鎮洋、劉淑華、黃琪峰、林鑫濤、卓琬宜、黎靖言，年齡介乎17至35歲，他們今被判囚20至70個月。全案共有19名被告，全被控妨礙司法公正罪，當中14人被指是「家長車」乘客，另被控暴動罪，5人開審前認暴動罪；餘下14人審訊後全被裁定罪成，包括開審前承認危險駕駛罪的陳鎮洋。兩名被告陳宇晴、黃筠喬，早前已被判入教導所。

2019年11月18日，有被困理大的示威者嘗試由天橋游繩逃走。(詳看下圖)

警方估計有約600人逃離理大

法官判刑指，是涉暴動非常嚴重，有人從天穚投擲物品，未有顧及他人安全，亦有人投擲汽油彈，現場火光熊熊和烽煙四起，如同戰場。根據警方的數字，約有600人逃離理大，加上仍然留守的人，可見參與人數逾千。法官指他們胡作非為，目無法紀，其行為令人震驚和憤慨。而理大被大肆破壞，頹垣敗瓦。

官指被告需為自己的惡行負刑責

辯方指被告已作出反省，法官指警方已呼籲市民不要進入理大，但參與暴動的被告知道有被捕的風險，仍以身試法，不能請求輕判。法官強調，被告需為自己的惡行負上刑責。

被捕數年飽受壓力酌量減刑

就妨礙司法公正罪，法官指逃離理大的人嘗試逃之夭夭，以免被捕，此舉大大打擊執行司法公義。若非警方截獲他們，他們已逃離。惟法官亦考慮被告在被捕數年間，備受壓力和為家庭的付出，因此酌量減刑。

只涉妨礙司法公罪囚20至24月

法官判只涉妨礙司法公正罪的4名被告何英傑、冼宏俊、林施雅和張頌熙判囚20個月；涉及妨礙司法公正和危險駕駛罪的被告陳鎮洋，判囚24個月。

7名涉暴動罪囚70個月

至於其他被告則涉及妨礙司法公正和暴動罪，其中被告林斌、陳俊鋒、麥韜和利文熙承認暴動罪，另一罪則獲法庭存檔，4人被判囚44個月。被告卓琬宜因案發時不足17歲，因其年紀獲減刑，最終判囚60個月，餘下的被告均是審訊後被裁定罪成，其中7人被判囚70個月。被告陳宇晴及黃筠喬早前已被判入教導所。

2019年11月理大衝突期間，示威者曾在理大與警對峙。(詳看下圖)

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部份人士從新橋游繩而下

控方案情指，警方於2019年11月17日晚上全面封鎖理大，並圍堵身處校內人士。翌日開始有示威者嘗試突破警方防線離開理大，部份人從理大連接X座和Z座的「新橋」游繩而下，亦有人從「新橋」附近跑出，隨後登上紅磡繞道，而該處則有多部「家長車」接應。警方其後施放催淚彈，並在紅磡繞道截獲7架載著多名被告的私家車。

官指眾被告目的昭然若揭

法官王詩麗裁決時指，涉參與暴動的被告明知警方會展開拘捕，卻不聽從勸喻，沒有依照「和平有序」的方法離開，寧願冒著受傷的風險游繩或「新橋」一帶逃出，並尋求車輛接載，目的昭然若揭，就是要逃避警方追捕，盡快離開現場。至於駕駛「家長車」的被告，明知上車人士曾參與暴動仍選擇接載他們，就是要替其逃避警方追捕，可見駕駛者與乘客共同行事，以達免於被捕的共同目的。

案件編號：DCCC 313、573/2021