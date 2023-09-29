逃出理大｜5人認罪囚15至19月　律政司求加刑被拒　被告喜出望外

2019年11月警方圍堵理工大學，有示威者循科學館逃出理大被捕。其中5人承認暴動等罪，被判囚15至19個月不等，律政司認為判刑明顯過輕，提出覆核，案件今（29日）在上訴庭處理。律政司指，被告不單是逃離現場，亦是針對警方包圍行動。上訴庭三名法官聽取陳詞後，認為原審的判刑明顯過輕，但各被告快將服畢原有刑期，因此駁回律政司的覆核申請。



5名被告分別為梁子揚、郭志帆、許寧軒、馬嘉惠和嚴家朗。他們承認於2019年11月18日，在理大、暢運道與科學館道一帶連同其他人參與暴動；梁另承認1項管有適合作非法用途的工具罪，指他管有一個士巴拿。

5被告得知不用加刑喜出望外

5人被判囚15至19個月不等，庭上透露根據原審的刑期，他們將分別於本年10月至明年2月期間刑滿出獄。各被告和旁聽的親友得知結果後，均表現得喜出望外，亦有親友相擁，喜極而泣。

2019年11月18日中午，有大批示威者嘗試用不同方式逃出理大。(詳看下圖)

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律政司指原審官未考慮當時的大環境

律政司的代表陳詞指，示威者犯案時藉人多勢眾，並且管有武器，雖然涉及暴動只涉8分鐘，但判刑時亦需考慮警方圍堵理工大學該段時期的大環境。此外，示威者不是被困至退無可避的情況，他們當時不單是逃離現場，亦是針對警方的包圍行動，認為原審法官以2年為量刑起點屬明顯過輕。

彭官指被告們並非特擊隊

法官彭偉昌對律政司的說法有保留，指當時理大已被圍堵數天，示威者持武器離開現場，彭官說：「你話佢地唔係逃離警方圍封，又唔係講唔通....佢哋又唔係特擊隊。」

代表眾被告的大律師指，眾被告只面對一項暴動罪，涉及約200人，並非理大內涉及數千人的暴動。此外。原審法官已考慮案發時期的大環境。

原審判刑明顯過輕但現階段改刑期不合適

上訴庭法官聽取陳詞後，認為原審法官的判刑原則犯錯，其判刑明顯過輕，量刑起點至少36個月，考慮到各被告因認罪和覆核申請獲得的刑期扣減，以及各被告根據原審的刑期，均快將獲釋，認為現階段更改刑期並不合適，亦不符公眾利益，因此駁回律政司的覆核申請。法官會於6個月發判辭解釋理據。

案件編號：CAAR1/2023