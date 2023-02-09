逃出理大｜夫婦與1男認罪囚16至19月　官指幕後黑手仍逃之夭夭

撰文：郭顥添
出版：更新：

理工大學2019年11月遭示威者佔領，警方後來把校園一帶地方包圍，被困校園內的人嘗試逃出時被捕，其中1名男子與1對年夫婦被控暴動罪，他們在開審前才改認罪，3人今(9日)在區域法院接受判刑。法官陳廣池判刑時稱，事件中大批年輕人因被困理大而被捕，但事件的幕後推手卻逃之夭夭，被捕的被告卻前途盡毀，勸勉被告把悲傷的一章放下，並重新開啟奮鬥的一章。3名被告被判囚16至19個月。

3名被告：郭志帆（24歲）、馬嘉惠（27歲）及嚴家朗（28歲），馬與嚴為夫妻。3人承認於2019年11月18日，在理大、暢運道與科學館道一帶連同其他人參與暴動。郭承認一項無牌管有無線電通訊器具罪。馬及嚴分別判監16及19個月，郭就2罪判囚19個月及罰款2,500港元。

同案被告鍾泯浚（30歲）否認控罪，案件將於2月24日裁決。另4被告早已認罪，判囚15至18個月，部份較年輕被告則被判教導所。

案件編號：DCCC 190､193､194､196､198､200､201/2021､632/2022

當時有大批示威者被困理大，他們曾用不同方式欲逃離。(詳看下圖)

+15
逃出理大｜600人疑1小時內游繩逃走　4人認暴動包括當時15歲女生逃出理大｜涉游繩逃走19人被控　家長車司機遇截倒車　警拔槍警告逃出理大｜大專生支持社運到場　望香港變得更好　認暴動等罪候判逃出理大　鄭錦滿水渠爬出暴動罪成　另4人現場協助亦妨礙司法逃出理大｜3男生科學館被捕認暴動　兩人讀港大中大1懂多國語言逃出理大｜趁正門起火跑至科學館　4暴動罪成被告囚50至53月逃出理大6被告求情　控方呈理大損失文件　據悉維修費高達3億理大衝突｜5男1女涉逃出理大躲進科學館被捕　全部裁定暴動罪成
理工大學
暴動
逃犯條例相關聆訊
法庭