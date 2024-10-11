亞洲龍舟錦標賽｜2000米混合賽　香港隊以5秒之差輸澳門奪季軍

一連三日（11 至13日）的中信銀行 (國際)第15屆亞洲龍舟錦標賽今日開賽，吸引了13個國家和地區共800名龍舟精英參賽。早上舉行的2,000米賽事，其中混合錦標賽冠軍由中國隊以8分38.28秒成績奪得，澳門隊以9分3.61秒奪得亞軍，香港隊則以9分9秒奪得季軍。



亞錦賽是龍舟競賽中的盛事，每兩年舉辦一次。香港於1996年首次成為東道主，是次是香港回歸祖國以來首次主辦同一盛事。今次比賽設100米、200米、500米及2000米賽事，分別設公開組、混合組和女子組，還特設U24青少年組，吸引不少大學生等年輕人參賽，為龍舟競技注入新血。

亞錦賽首日上午率先舉行的2,000米混合錦標賽、女子錦標賽及公開錦標賽均由中國隊先拔頭籌，澳門隊和香港隊分別獲得混合錦標賽亞軍及季軍。

本港大學生周晉鋒和鄒紫欣早上均有代表中國香港隊參加2,000米混合錦標賽。周晉鋒形容，他們在這次比賽發揮得很好，速度符合預期，只落後亞軍5秒。他表示，中國隊十分強，直線衝刺和轉彎的技術都十分完美，而中國澳門隊曾經奪得世界冠軍，都是十分厲害的對手。

鄒紫欣表示，今次在觀塘海濱參加龍舟比賽是很好的經驗，能夠讓龍舟比賽更加受到注目，讓更多市民接觸龍舟運動，她亦十分滿意這次參加2,000米賽事的成績，亦可以和不同的國家運動員交流技術。她表示，很多龍舟運動員都是業餘或課餘參加，希望透過今次主場比賽，能讓政府更加支持龍舟運動，讓龍舟向專業運動發展。

（左起）陳駿霆、林兆龍、蘇文浠、周晉鋒有參加第15屆亞洲龍舟錦標賽。（大會提供圖片)

就讀教育大學的陳駿霆、林兆龍和蘇文浠均參加U24青少年組賽事。陳駿霆表示為了這次賽事，大家都在一個月前進行集訓，希望能夠拿到好成績。他表示，平時多在城門河訓練，而觀塘海濱的水深和環境更適合龍舟比賽。林兆龍則表示，這次比賽有主場之利，大家對環境都較熟悉，有助他們發揮。

香港龍舟總會主席鍾志樂說，今屆亞錦賽吸引了13個國家和地區派出合共800名龍舟精英參賽，香港隊亦派出超過100位運動員出戰。他表示，很多市民今日來到觀塘海濱近距離觀賞競賽。

今日上午舉辦「國慶杯」，邀請本港的企業和機構參加友誼賽，與市民及旅客共賀國慶。「國慶杯」最終由中華煤氣龍舟隊奪得冠軍，醫院管理局新界東醫院聯網龍舟隊、中國銀行(香港)及中國建設銀行(亞洲)隊伍則分別獲得亞軍、季軍及殿軍。

另在亞錦賽舉行期間，觀塘海濱設有紀念品特色攤位、及14個中國傳統攤位遊戲，包括蹴鞠、投壺、面譜、陀螺、七巧板及孔明鎖等，參加的市民更可按遊戲成績獲得蓋印，換取禮品。場地開放時間為每日上午10時至下午5時，免費入場。