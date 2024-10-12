秋祭維園｜日本浴衣體驗受歡迎　日迷讚有文化元素　不輸當地夏祭

第4屆「美食盡享！舞吧！秋祭！ 2024」今日（12日）起一連兩日在維園舉行，設有約20個日本美食及遊戲攤位及浴衣體驗，亦會有日本文化表演 。有市民一家三口首次參加香港秋祭，認為相比日本的祭典，香港增加了文化類攤位，別具吸引力。



秋祭開幕儀式於晚上6時舉行，日本國駐香港總領事館總領事岡田健一出席致辭表示，香港是日本輸出水產最大的地區，感謝香港願意相信日本企業及水產品。（洪芷菁攝）

+ 19

第4屆「美食盡享！舞吧！秋祭！ 2024」今日起連兩日在維園舉行，設有約20個日本美食及遊戲攤位 。飲食類攤檔佔約13檔，售賣青森蘋果酥、日本酒、大阪燒、宮崎牛排、燒鳥串等，並設飲食區、日語工作坊、日本文化遊戲攤位。其中浴衣體驗攤位亦受不少女士歡迎，有職員會為她們穿上浴衣。

何先生一家三口參與秋祭，他表示可以認識更多有關日本文化，例如日文，並與攤位的日本職員交流，認識他們的日文姓名等。何太分享，曾在日本參加當地的夏祭活動，形式貼近開派對，許多人會一起跳舞，而所有攤位以售賣飲食類，較爲多元化，例如有北海道的原貝的土產自成一檔，並設帳篷供一群朋友聚餐聊天。對比香港的秋祭，飲食種類較少，但增加了文化類的元素，亦具吸引力。

秋祭開幕儀式於晚上6時舉行，日本國駐香港總領事館總領事岡田健一出席致辭表示，香港是日本輸出水產最大的地區，感謝香港願意相信日本企業及水產品。（洪芷菁攝）

秋祭開幕儀式於晚上6時舉行，日本國駐香港總領事館總領事岡田健一出席致辭表示，香港是日本輸出水產最大的地區，感謝香港願意相信日本企業及水產品。（洪芷菁攝）

「美食盡享！舞吧！秋祭！ 2024」今日（12日）起連兩日在維園舉行，設有約20個攤位。（洪芷菁攝）

另外，特地身穿浴袍參加秋祭的陳先生表示，對比他以往參加過的秋祭較單調，他又認為攤位數量不足，應該增加一倍。他亦指，人流亦較少，可能由於下午的天氣炎熱。同行杜小姐就認為的活動攤位較少，例如未見有「撈金魚」等遊戲。

秋祭由下午兩時舉行至晚上九時，有售賣日清杯麵的攤位負責人林先生表示，原本擔憂下午烈日當空會影響人流，但活動開始了約三小時，認為人流超乎預期，相信晚上人流會再增加。他續指，銷情合乎預期，特別是冷凍飲料特別受歡迎。

日本駐港總領事岡田健一未回應水產禁令 感謝香港相信日本水產品

秋祭開幕儀式 於晚上6時舉行，日本國駐香港總領事館總領事岡田健一出席並與在場市民一同跳「盤舞」。他在致辭時，表示香港對日本是非常重要的拍檔，於今年佔了最高的訪日旅客人數，及再次破紀錄。而香港亦是日本輸出水產最大的地區，再次感謝香港願意相信日本企業及水產品。就港府對日本實施水產禁令問題，他就拒絕回應記者。