羅淑佩參觀「華富大廳」 幫襯懷舊冰室 買米撐小店｜政壇諸事町
撰文：潘耀昇
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華富邨首階段重建將展開，最快明年底華安樓及華樂樓約900戶居民可遷往附近公屋。房屋署上周六（5日）起在邨內設置「華富大廳」，展示華富邨歷史、遷置計劃等。房屋署署長羅淑佩參觀後，邀請居民就接收屋邨設計發表意見，她又到訪邨內1968年成立的銀都冰室品嚐三文治和凍檸茶，臨走前更在小店購買新鮮絲苗米。
華富邨重建明年約900戶搬遷 料2040年後完工
華富邨首階段重建，華安樓及華樂樓約900戶居民受影響，最快2026年底可選擇遷往附近華景街的公屋，將獲搬遷津貼，預計全邨重建要到2040年後才完成。
房屋署上周六（5日）起在華富邨設置「華富大廳」，展示華富邨歷史故事、重建分期遷置計劃、5個接收屋邨的設計概念，配以模型和影片等，希望街坊更立體地了解華富邨的過去、現在與將來，逢星期二、四、六上午有導賞員向公眾講解，當中包括華富邨長大的青年。邨內平台設「好玩華富社區實驗室」，與街坊探索新屋邨的遊樂空間設計。
「華富大廳」開幕日，羅淑佩也有到場參觀，她希望與街坊集思廣益，為未來的接收屋邨設計概念提供意見。
我哋呢度有個「華富大廳」聚腳點，既然咁愛華富邨，有冇啲嘢第時嘅接收屋邨可以保留呢？集思廣益，最重要凝聚到個社區，可以畀多啲意見我哋，一齊建屋建家，有您一齊參與，幸福感又多啲。
羅淑佩趁機到邨內一間開業超過55載的銀都冰室，品嚐三文治和凍檸茶，又探訪與街坊共度45個寒暑的雜貨店，聆聽華富邨商舖的故事，最後買了一包絲苗米，希望撐小店。
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