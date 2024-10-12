施政報告．取締劣質劏房｜團體倡先安置後取締　7旬婦盼原區安置

施政報告下周三（16日）出爐，預料將公布解決劣質劏房問題的方案。多個民間團體今（12日）舉行「取締劏房方案論壇」，強調應先安置，後取締，質疑政府從沒提及具體安置方案，只是建議受影響街坊申請簡約公屋或過渡性房屋，但不少劏房戶未必符合資格，憂慮他們的住所被取締後會否無所適從。

有在葵涌區獨居劏房的長者表示，朋友、女兒都住在葵涌，擔心如搬遷到偏遠的過渡性房屋，會沒有人照顧；亦有居民表示女兒要上學，不希望多次搬遷。



多個民間團體今（12日）舉行「取締劏房方案論壇」。左起劏房支援連線賴建國、城大社會及行為科學系助理教授陳紹銘、葵涌劏房居民關注組梁先生、葵涌劏房居民關注組吳堃廉、關注基層住屋聯席區綺穎、劏房支援連線鄧凱譽、教區全人發展委員會羅佩珊。（吳綽詩攝）

在葵涌住套房、70多歲的謝婆婆表示，如所住劏房被取締，希望能原區安置。她稱4月時申請過渡性房屋，但位置在大埔墟及元朗，認為甚偏遠。她擔心政府的安置方案不在原區，稱朋友和女兒都住在葵涌，自己「腰骨唔好」，如搬得偏遠將沒有人照顧。

關注基層住屋聯席區綺穎。（吳綽詩攝）

葵涌劏房居民關注組成員吳堃廉（右二）及梁先生（中）。（吳綽詩攝）

多個民間團體今（12日）舉行「取締劏房方案論壇」，強調「先安置，後取締」，有劏房戶出席表達訴求。（吳綽詩攝）

另一名住葵涌的女士表示，女兒要上學，因此如劏房被取締，希望能在市區安置，方便出入。她又稱，如果政府安排過渡性房屋，擔心居住不久又要搬遷，又要花費一筆，「2年合約，又要再搬，希望住到上樓（公屋）為止」，她期望政府將租住期延長至能上公屋止。

葵涌劏房居民關注組成員吳堃廉表示，除了原區安置，亦希望政府提供30至36個月補助租金予不選擇安置方案的劏房戶，以及建議給予6個月租金津貼，予未即時有安置而需要過渡的居民。

另一名成員梁先生亦指，自己30幾年前受大角咀重建而要搬遷，當時只有與市建局及業主溝通，3個月後才獲得賠償。他期望政府取締劏房時，如新發展區及重建區設立社工隊，協助他們安置。

多個民間團體今（12日）舉行「取締劏房方案論壇」，強調「先安置，後取締」，有劏房戶出席表達訴求。（吳綽詩攝）

關注基層住屋聯席區綺穎認為，政府應優先取締有樓宇消防安全的劏房單位。安置方面，她認為可考慮各區800多個公屋空置單位，畫作過渡作用，達到「區區有中轉屋」。

團體亦擔心取締劏房會令租金上升，故應定明起始租金。教區全人發展委員會羅佩珊指，劏房供應減少導致租金上升，「第一影響的都是劏房戶。」劏房支援連線鄧凱譽亦指，劏房業主或將改建成本轉嫁知街坊身上，建議設定為150%差餉租值。

在葵涌住套房、70多歲的謝小姐希望能原區安置。（吳綽詩攝）

他認為，應該有多於2萬個各區簡約公屋及過渡性房屋作安置劏房戶用途，強調「不應是數字上取締」。他建議設立平台熱線，讓劏房街坊進行登記。

城大社會及行為科學系助理教授陳紹銘表示，政府應該定期公布劏房數據，在定立劏房標準、取締劏房時，關鍵是有受影響租戶的數據，以達到妥善安置。