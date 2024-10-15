香港動植物公園９猴亡｜學者：動物染病潛伏期若未察覺後果嚴重

香港動植物公園兩日內共有9隻猴子死亡。中大生物醫學學院講師鄧美娟接受電台訪問時表示情況特殊，猴子疑似是受病毒或細菌感染，亦不排除是受昆蟲叮咬而染病致死，她又指，若動物染病的潛伏期未被察覺而沒有進一步進行治療，或會導致嚴重後果，建議飼養員定期檢查動物的身體狀況。



中大生物醫學學院講師鄧美娟在電台節目表示，園方星期日公布8隻猴子同時死亡、情況是比較奇怪同特別，她懷疑死亡原因或許是中毒，但昨日(14日)另1隻白面僧面猴亦離世，她懷疑猴子是否感染病毒，在潛伏期內飼養員留意不到。她指，每一隻猴子的免疫系統強度不一樣，「第9隻馬騮（個免疫系統）可能比較強，(飼養員）留意唔到病毒潛伏期而又冇跟進治療嘅話，咁嘅情況係好嚴重。」

公園關閉後再有猴子死亡 已撇除遊客投餵因素

她亦留意到昨日園方已關閉園區進行消毒，她認為猴子死亡原因可撇除遊客因素，「今日（死第9隻）嘅事件已經可以撇除呢個猜測，（即係）投餵（導致猴子）集體中毒」。建議園方應邀請相關獸醫檢查尚存活的猴子健康狀態如何，了解牠們是否進入潛伏期，以及有出現相關病徵，她表示如出現上述情況，「咁其實應該（即刻）跟進治療」。

鄧美娟亦指，假如園區内有病毒的話，其餘存活的猴子都會中招，但會致病的不僅有病毒，還有細菌，「今日多第9隻馬騮死，但園方都冇透露情況，呢個情況我都唔可以講太多，要待驗屍報告、其他檢查等，（去確認馬騮）係咪真係因為食物中毒，或者受到病毒或細菌感染，（後兩者）係唔一樣。」

她指自己不了解園方的餵飼方法是否先進，但指一般餵飼員要遵守飼養守則，例如「戴帽、戴手套」，防止人畜共存的病毒、細菌去感染動物。她亦不知園方有否遵守規則，但如果沒有遵守的話就「有機會導致病毒同細菌爆發」。撇除餵飼問題，她指出蚊、昆蟲携帶病毒和細菌，猴子有機會因受到叮咬而感染。她認為，自從新冠疫情後，「以前係人之間互相傳染到嘅病未必會傳染去動物，（依家嘅）物種之間個隔膜已經好含糊」，假設猴子身上帶可傳染的病毒、細菌的話，不排除有機會傳染給其他動物，特別是哺乳類動物的免疫系統比其他物種較差，如受外來壓力、飲食不恰當都會影響系統運作。

鄧美娟認為發生今次事件後，園方應會安排獸醫檢查其他動物的健康情況，因為這屬預防範疇，她指，現代式的管養方法並非「比野佢地（動物）食就叫OK，坊間都講動物福利，就算係籠裏面，動物有冇權利食得好啲、多元化啲呢？會唔會園方提供身體檢查、疫苗接種、寄生蟲檢查，會唔會安排獸醫進行口腔護理等，相信咁做動物都會開心」。