《青少年情緒危機預防攻略》　精神健康由預防開始

過去一段日子，我們的社會非常關注青少年情緒及精神健康。在新界西聯網全力支持下，青山醫院醫生和臨床心理學家特意編制一套名為「青少年情緒危機預防攻略」的嶄新教材，希望透過與學校合作，在教師、社工的引導之下，甚或以學生自助形式，幫助青少年學習如何疏理情緒，學懂接受自己不同的情緒反應，並找出合適的情緒調節方法。

新界西醫院聯網一向非常支持轄下的青山醫院推動各個精神健康教育項目，當中包括由精神健康學院開發的免費流動應用程式「減壓情識」，讓市民可以隨時隨地透過自我評估和記錄的方式了解自己的情緒。學院的另一個重點項目──「精神健康體驗館」，已於去年八月起正式開放予公眾人士免費預約參觀。有別於傳統教育，依靠文字單向傳達訊息，體驗館利用科技互動展示精神健康資訊，並以虛擬實境技術模擬精神病徵狀，讓訪客以第一身角度體驗病患時的幻聽、幻覺，從而對精神復元人士的真實經歷有更深入了解。



撰文：新界西醫院聯網總監王耀忠醫生



新界西醫院聯網總監王耀忠醫生 (右二)、青山/小欖醫院行政總監蕭慧敏醫生 (左二) 及青山醫院精神健康學院的團隊，日前聯同崇真書院校長區國年博士(中)向傳媒介紹「青少年情緒危機預防攻略」教材。

青山醫院作為本港歷史最悠久的精神科醫院，在照顧市民精神健康問題方面，一直肩負著醫治病人的專業角色。與此同時，醫院上下亦致力推動精神健康教育，當中秉承著一個重要理念──要達致精神健康，必須由預防開始，期望達至「以預防為重、以社區為本」。

青少年在成長這關鍵時期，需要面對多方面壓力，如家庭、社交和學習，因此認識情緒及關顧自己的身心需要非常重要。我們期望青少年在教師和社工的引導下，透過這套參考桌遊風格設計的「青少年情緒危機預防攻略」教材，掌握情緒管理方法，讓他們日後即使有情緒波動，亦不至於惡化成情緒危機；若不幸面臨情緒危機，教材亦為他們提供即時應對策略，做到臨危不亂。

「青少年情緒危機預防攻略」教材以桌遊風格設計，希望吸引青少年使用，從中學習如何疏理情緒。

由教育方面入手，從來都是預防工作的起點。透過把正確的精神健康資訊灌輸給學生，讓他們累積一點一滴的知識，逐步強化個人的抗逆能力，防患於未然。這套教材能夠成功推出，除了青山醫院團隊的努力外，亦得到各方的大力支持，其中聯網的社區夥伴──屯門崇真書院校長區國年博士，為教材構思和製作提供了不少意見和支持，我們亦非常高興得悉學校的輔導主任和駐校社工等高度評價有關教材，認為對他們協助情緒困擾的同學很有幫助。

青山醫院精神健康學院獲教育局支持，成為是次項目的支持機構，協助宣傳推廣、發放資訊予各學校。在跨界別通力協作下，青山醫院即將向全港每一間中學免費派發一套教材，為學生、老師和社工提供多一套有用、有效的攻略；青山醫院精神健康學院亦會於10月19日 (星期六) 在屯門醫院日間醫療中心二樓演講廳舉辦「精神健康有得傾」活動，發布和介紹這套教材，希望藉此為公眾提供全面的精神健康資訊，鼓勵大眾積極主動了解精神健康及關顧自己的身心需要。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

