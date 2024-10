醫院管理局學院格言是「Dare to Learn and Serve 致力學習‧盡心服務」。早前有到港交流的內地醫院領導問到,為何學習需要「敢於」(Dare to Learn)?

相信不少人都聽過這個故事──在日本明治時代,有一位德高望重的禪師名為南隱。當時有一位大學教授慕名拜訪,請教禪道。然而,教授口講請教,卻滔滔不絶發表自己的見解。南隱禪師一邊聽著,不發一言,只管倒茶,直至教授的茶杯滿溢,茶流得滿桌都是。教授見狀轉而喊請禪師停止倒茶,南隱禪師才緩緩解釋:「就像這杯子,裡面已經裝滿了看法和想法,若果不先將杯子清空,又如何再盛得下禪道呢?」



撰文:醫院管理局學院院長孫天峯醫生



醫院管理局學院格言是「Dare to Learn and Serve 致力學習‧盡心服務」。作為醫護人員,面對醫療發展一日千里,持續學習是不二法門。

醫療發展一日千里,尤其在現今講求極致專科發展的世代,造就了不少專業人才。然而,專家們很容易只聚焦自己的專科知識,對自身範𤴆的確非常熟悉,但一方面可能忽略了其他「軟性技能」的學習,例如溝通技巧、團隊精神等;另一方面也不排除對自身學識形成過度自信,不經意地輕視其他人的經驗和智慧,從而窒礙學習他人長處的空間,也可能削弱能令自身進步的視野。

再者,醫療服務講求安全性,比較習慣因循既有模式和流程,好處是減少出錯機會,但缺點是創新變革的效率往往有所限制。

人生學習也許可以劃成三個階段:第一階段由於真的無知,會自然地不斷摸索和學習;第二階段是已經擁有一定的知識,會自以為滿肚墨水,但仍未知道天下奇大的道理;第三階段則是真正參透人類渺小的意義,即所謂「越懂得多,越知自己不懂的更多」。然而,由第二階段進入第三階段者卻非必然。

曾經聽過一位教授告訴一群醫科學生說:「現在你們學的東西,可能有一半以上,待你們成為醫生的時候,已經是過時或錯誤的。」一來是指醫療發展迅速,二來也希望同學們維持好學和更新的心態。學習其實是終身事業,但並不是所有人都懂得持續學習,尤其當自身已經有一定程度的專業知識,要一直學習,推陣出新,反而不容易。

要敢於學習,可有三個層次:首先要敢於承認自己不足,也就是要敢於清空自己的杯子;然後也要敢於聽取別人感受和看法,也就是敢於盛載新的茶;最後是敢於融合新思維再付諸實行,亦就是敢於品嘗新茗,當然也要確定是好茶才好試。

正如蘋果集團創辦人之一喬布斯在2005年美國史丹佛大學畢業典禮上的名言:Stay Hungry, Stay Foolish,意思也就是提醒我們需要時刻保持一顆肌餓並愚昧的心,不斷渴求和學習新知識,這無疑也是「軟性技能」的一種。有人天生喜歡學習,所以學習是一種天賦,就如有人天生便善於溝通。

不過,學習和溝通能力同樣可以透過學習而掌握,重要的是,你是否有膽量保持清空、Stay Foolish。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作,逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事,後世以「杏林」稱頌醫護,數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園,透過文字細數杏林人、杏林事,分享箇中點滴緣由。