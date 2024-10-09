醫院管理局學院格言是「Dare to Learn and Serve 致力學習‧盡心服務」。早前有到港交流的內地醫院領導問到，為何學習需要「敢於」(Dare to Learn)？

相信不少人都聽過這個故事──在日本明治時代，有一位德高望重的禪師名為南隱。當時有一位大學教授慕名拜訪，請教禪道。然而，教授口講請教，卻滔滔不絶發表自己的見解。南隱禪師一邊聽著，不發一言，只管倒茶，直至教授的茶杯滿溢，茶流得滿桌都是。教授見狀轉而喊請禪師停止倒茶，南隱禪師才緩緩解釋：「就像這杯子，裡面已經裝滿了看法和想法，若果不先將杯子清空，又如何再盛得下禪道呢？」



撰文：醫院管理局學院院長孫天峯醫生



醫院管理局學院格言是「Dare to Learn and Serve 致力學習‧盡心服務」。作為醫護人員，面對醫療發展一日千里，持續學習是不二法門。

醫療發展一日千里，尤其在現今講求極致專科發展的世代，造就了不少專業人才。然而，專家們很容易只聚焦自己的專科知識，對自身範𤴆的確非常熟悉，但一方面可能忽略了其他「軟性技能」的學習，例如溝通技巧、團隊精神等；另一方面也不排除對自身學識形成過度自信，不經意地輕視其他人的經驗和智慧，從而窒礙學習他人長處的空間，也可能削弱能令自身進步的視野。

再者，醫療服務講求安全性，比較習慣因循既有模式和流程，好處是減少出錯機會，但缺點是創新變革的效率往往有所限制。

人生學習也許可以劃成三個階段：第一階段由於真的無知，會自然地不斷摸索和學習；第二階段是已經擁有一定的知識，會自以為滿肚墨水，但仍未知道天下奇大的道理；第三階段則是真正參透人類渺小的意義，即所謂「越懂得多，越知自己不懂的更多」。然而，由第二階段進入第三階段者卻非必然。

曾經聽過一位教授告訴一群醫科學生說：「現在你們學的東西，可能有一半以上，待你們成為醫生的時候，已經是過時或錯誤的。」一來是指醫療發展迅速，二來也希望同學們維持好學和更新的心態。學習其實是終身事業，但並不是所有人都懂得持續學習，尤其當自身已經有一定程度的專業知識，要一直學習，推陣出新，反而不容易。

要敢於學習，可有三個層次：首先要敢於承認自己不足，也就是要敢於清空自己的杯子；然後也要敢於聽取別人感受和看法，也就是敢於盛載新的茶；最後是敢於融合新思維再付諸實行，亦就是敢於品嘗新茗，當然也要確定是好茶才好試。

正如蘋果集團創辦人之一喬布斯在2005年美國史丹佛大學畢業典禮上的名言：Stay Hungry, Stay Foolish，意思也就是提醒我們需要時刻保持一顆肌餓並愚昧的心，不斷渴求和學習新知識，這無疑也是「軟性技能」的一種。有人天生喜歡學習，所以學習是一種天賦，就如有人天生便善於溝通。

不過，學習和溝通能力同樣可以透過學習而掌握，重要的是，你是否有膽量保持清空、Stay Foolish。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

