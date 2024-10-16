施政報告﹒簡樸房｜業主指刑事責任嚇走經營者　劏房少兩成更貴租

新一份施政報告今日（16日）出爐，就解決劏房問題的方案，政府提出立法方式制訂住宅樓宇分間單位，即「劏房」的出租制度，並將合標單位命名為「簡樸房」（Basic Housing Unit, BHU），標準包括須有窗、有獨立廁所、面積不少於8平方米等。



香港業主會會長佘慶雲直指，不少劏房位於唐樓，即使改建，也未必能做到有獨立廁所、有窗，「有啲係對牆，咁我係咪要扑難幅牆整個窗？」



他又指，方案涉及刑事責任，料不少業主及劏房經營者會被嚇怕而離場，估計一年時間內市場會少一至兩成劏房，質疑政府未有足夠安置配套承接，又估計劏房租金會飆升，擔心會有劏房戶未來租不起樓，又未能入住公營房屋，「係咪迫人瞓街？」直指方案不止未能解決劏房問題，甚更會令問題惡化。



統計處2021年人口普查的劏房主題性報告指，劏房戶整體數字有近11萬戶 ，逾21萬人居於劏房。（梁鵬威攝）

不合標準劏房在登記後可於寬限期內改建

在新一份施政報告，政府提出立法方式制訂住宅樓宇分間單位，即「劏房」的出租制度，並將合標單位命名為「簡樸房」（Basic Housing Unit, BHU）。

政府訂出的標準詳情，尚待明日（17日）公布，但目前已知，當局會要求「簡樸房」須有窗、有獨立廁所、面積不少於8平方米等。房內的廁所須要合理間隔，廁所和房均須有窗，「黑廁」可裝抽氣扇；此外，房內要設有獨立鋅盤。至於單位內的高度限制，料與現時《建築物條例》的規定相若。

除標準以外，政府也提出設登記制，不合標準的劏房，業主在登記後可於寬限期內改建，由專業人士確認並申請認證，其後可合法經營，否則要負刑事責任。

統計處2021年人口普查的劏房主題性報告指，劏房戶整體數字有近11萬戶 ，逾21萬人居於劏房。（梁鵬威攝）

業主會長佘慶雲：有四至五成劏房由「二房東」營運

業主會會長佘慶雲指，就現時已知的標準，譬如要有獨立廁所、必須有窗，不少劏房位於唐樓，即使改裝，也未必能做到，「有啲係對牆，咁我係咪要扑難幅牆整個窗？」他又指，據以往調查，有四至五成劏房由「二房東」營運，不解為何現時政府提出是業主要負刑事責任。

質疑政府未有足夠安置配套：係咪迫人瞓街？

他直指，一旦涉及刑事責任，不少業主及劏房經營者會被嚇怕而離場，他估計，一年時間內市場會少一至兩成劏房，質疑政府未有足夠安置配套承接這班劏房戶。至於劏房租金，他亦相信必然飆升，擔心未來會有劏房戶租不起樓，又未能入住公營房屋，「係咪迫人瞓街？」

他提到，早在討論租務管制時，已建議政府成立監管局，為劏房經營者發牌，同時收集數據，以掌握市場實況，再訂出最低居住標準。他認為，現時當局掌握的數據及情況未必準確，又指現時的方案並未解決劏房問題，反而令問題惡化，「係未見其利，先見其害。」

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地產代理商總會：不符合標準劏房約佔一成

香港地產代理商總會主席潘達恒則指，坊間早前提出的建議大多是將最低面積定於7至10平方米，政府現時提出的不少於8平方米算是中位數，屬合理決定。

但考慮到其他目前已知的規定，他估計，不符合標準的劏房約佔市場供應量的一成，當中六成業主會將單位還原，剩下四成則會再觀望，等有更多詳情，如寬限期長度、改善工程成本金額再作決定。

針對涉及的費用，他估計，如改善工程的費用約5至6萬元，聘請專業人士進行認證的費用為數千元，業主會考慮改善，惟若費用高達六位數，則有機會令業主卻步。他相信政府須以其他房屋補充，至於劏房租金升跌，則要視乎政府推行相關政策的速度，如當局按步就班、彈性些處理寬限期，可減低影響。

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劏房戶指面積最小8平方米太低：個人就太細

至於劏房戶，又是怎樣看？今年76歲的何先生曾與太太居住於深水埗一間劏房，本月獲派過渡性房屋。他指，曾居住的劏房約100平方呎，租金連水電約4,500元，房間雖然有窗，惟窗口對準後巷，「開咗窗等於冇開，隔離啲冷氣嘅廢氣入嗮嚟。」衛生情況亦十分惡劣，樓梯堆滿雜物，「經常有老鼠曱甴嚟開party。」

對於政府為「簡樸房」設立標準，他認為8平方米的面積太低，「一個人住仲可以，兩個人就太細」。他也表示，擔心合資格的「簡樸房」租金會較現時的劏房貴3,000至4,000元，為基層增加經濟壓力。