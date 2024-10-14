施政報告2024｜多個政黨及議員倡減烈酒稅　控酒聯盟反對

行政長官李家超星期三（16日）發表任內第三份施政報告，多個主要政黨及有酒業業界人士期望政府下調烈酒稅，以促進本港成為烈酒交易中心。當中，選委界立法會議員李浩然建議分三年分階段減少3成、3成和4成烈酒稅，每次減稅後檢視社會影響和經濟效果。不過，控酒聯盟表明反對，質疑政府一直推廣預防重於治療，不明白邏輯上如何配合減稅。



多個政黨均提出（黃偉民攝）

李浩然今日在港台節目中指，酒稅佔政府收入好少，僅0.156%，約7億元，本港的烈酒稅率相對鄰近地區甚至全球都比較高，期望減稅後可培植和創造烈酒交易產業。他說世衛數據亦顯示，全球大約有2億酒精依賴症患者，但主要是遺傳因素，很難看到酒價或消耗量與病症有必然直接關係。

李浩然期望減稅後可培植和創造烈酒交易產業（資料圖片）

李浩然說，本港在當年減少紅酒稅後，紅酒銷售量或消耗量沒有突然大增，而是主要流向貿易方面，產生物流、拍賣、品鑒等行業，令香港成為各類型紅酒中心。

程卓端表明反對減烈酒稅（鄭子峰攝）

不過，香港控酒聯盟義務秘書程卓端在同一節目中形容，從公共衛生角度而言是走回頭路，世衛表明稅項是非常重要手段以減少市民飲酒，特區政府一直推廣預防重於治療，不明白邏輯上如何配合。程又預計減稅後肯定多了人喝酒或喝多了酒，對健康、社會、執法、人口生產力都有負面影響。

政府早前公布的數據，免除紅酒稅後人均飲酒量在2019年至2022年有下降趨勢，程卓端表示，該段時間受社會事件和新冠疫情影響，銷售模式有變，反而當局人口健康調查數字顯示，2020至2022年期間，15歲以上經常喝酒人士有50多萬、暴飲人士30多萬，質疑當局是否有意識或願意負責減稅後的社會成本。她表明反對下調烈酒稅稅率。