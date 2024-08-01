蔡天鳳案｜前家姑稱求取兒子鄺港智偷竊案資料　案再度押後

名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解，其前家姑李瑞香涉嫌妨礙司法公正被控，案件今（1日）再在區域法院再訊，辯方指本案涉及李的兒子鄺港智的盜竊案，鄺早前已認罪，辯方稱將向控方索取該案的調查資料，日後或有其他申請，因而要求案件再度押後。法官批准案件押後至9月5日再訊，但表示李需於下次聆訊時表達其答辯意向，期間李准繼續保釋。



女被告李瑞香。(朱棨新攝)

名媛蔡天鳳（Abby Choi）前家姑李瑞香，被控妨礙司法公正，2024年5月17日在高等法院獲准保釋。（廖雁雄攝）

名媛蔡天鳳（Abby Choi）前家姑李瑞香，被控妨礙司法公正，2024年5月17日在高等法院獲准保釋。（廖雁雄攝）

名媛蔡天鳳（Abby Choi）前家姑李瑞香，被控妨礙司法公正，2024年5月17日在高等法院獲准保釋。（廖雁雄攝）

女被告李瑞香，65歲，退休，被控妨礙司法公正罪。控罪指，李於2023年2月23日意圖妨礙司法公正，而作出有妨礙司法公正傾向的作為，即妨礙和阻撓香港警務處對鄺港智的調查和拘捕，及其後因該調查和拘捕，而可能引起的法律程序，方法是催促該鄺港智離開即將被調查的地點；向香港警務處提供虛假或誤導的資料，以及建議張燕花不向香港警務處提供資料，或向香港警務處提供虛假或誤導的資料。

李瑞香自被捕後一直被還押，至本年5月向高等法院申請保釋獲批。保釋條件包括李提供10萬元保釋金，其外甥提供現金人事擔保10萬元，期間她不可離港、不可接觸控方證人等。

名緩蔡天鳳曾與李瑞香的兒子鄺廣智結婚。（互聯網）

李瑞香的次子鄺港智，曾於2015年犯下盜竊罪，他於2024年6月在區域法院認罪，被判囚42個月。（網上圖片)

辯方指案件基礎與鄺港智的盜竊案關

辯方今指，本案的基礎是李在兒子鄺港智2015年犯下盜竊案後，被指曾作出妨礙司法公正的行為，辯方已取得初步的大律師意見，認為需索取警方於2017至2023年間對該案的調查，日後或有其他申請。辯方承認情況不理想，但強調是次申請特殊，承諾今次會是最次一次申請押後。

法官表明李需在下次表達認罪與否

控方回應指，其案情已表明李在鄺港智的盜竊案中，作出妨礙司法公正的行為，不明白為何至現時才需索取此類文件。法官最後批准案件押後，但表明李需於下次聆訊表達是否認罪。

鄺港智已就盜竊案認罪並判囚42個月

鄺港智早前在區域法院承認，他在2013年至2015年訛稱從事黃金投資生意，誘使多名受害人購入623萬元金飾，然後把金飾偷走。他被捕後獲法庭保釋，其後棄保潛逃，去年才再被捕獲。鄺於今年6月承認6項盜竊罪及一項「沒有按照法庭的指定歸押」罪，被判囚42個月。

案件編號：DCCC 140/2024

名緩蔡天鳳2023年被殺。（互聯網）

名緩蔡天鳳生前活躍於社交界。（互聯網）

蔡天鳳頻繁地出席各種時裝界活動，也經常分享自己的穿搭打扮，亦上傳不少與時裝界名人的合照，包括現為LV男裝創作總監、Valentino 創意總監，以及在電影放映慈善活動上與明星甄子丹的合影等。（互聯網）

蔡天鳳（Abby Choi）生前曾於1月16日出席電影《天龍八部之喬峯傳》慈善首映禮，更於社交媒體上傳與男主演甄子丹合照。（蔡天鳳IG圖片）

蔡天鳳與前大伯鄺港傑合照。