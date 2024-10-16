施政報告｜4招「威逼利誘」公屋戶買居屋　調整兩項比例成玄機

房屋是今年《施政報告》的重點，針對政府興建的公營房屋，不論是公屋還是居屋，皆有着墨，各項政策都與政府今年一直強調的「加快公屋流轉」有關，若說成「威逼利誘」公屋戶買資助房屋亦不為過，皆因「㧻魁」、收緊富戶政策，都是希望從不需要公屋資源的人手上，收回單位。

至於公屋（包括綠置居）與居屋的「七三」興建數量比例調整為「六四」，以及將居屋購買人士綠白表比例由「四六」調整為「五五」，更是為有閒錢、渴望買居屋的公屋戶「開路」，因為兩個比例調整後，綠表居屋在整個公營房屋體系的佔比，對比未調整前，上升了三分之二。政府消息人士更表明，「七三比」變「六四比」只是大方向，會視乎情況調整，意味住最終上升幅度，或會比三分之二更高。



《施政報告》提出，房委會下期起的居屋計劃，40歳以下白表家庭及一人申請者，可以多獲一個抽籤號碼。（蘇煒然攝）

《施政報告》在「房屋：持續提速、提量、提質、提效」一節，提出多項措施，解決房屋問題，其中最少四招，都與公屋有關。

擬明年收緊公屋富戶政策 指令遷出門檻或降低

《施政報告》提出，要加快公屋流傳，將收緊公屋富戶政策，提高富戶額外租金及降低富戶入息限額，讓公共資源適當用在需要幫助的申請人。

現時公屋入息審查，家庭入息超額五倍必須遷出，超額三倍須交兩倍租金，超額兩倍須交1.5倍租金。消息人士指，會從兩方面研究收緊富戶政策，調整是否維持超額五倍才遷出，以及提升超額入息的加租金額，消息人士指最快2025年10月公屋申報周期落實。

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獎金利誘「㧻魁」濫用公屋 明年1月實行

政府在《施政報告》表示，房委會近年加強打擊濫用公屋，上兩個年度共收回5,000個被濫用和違反租約或房屋政策的公屋單位，等同興建一條中型屋邨，成效顯著。

房委會明年1月會推出「善用公屋資源獎勵計劃」，為提供確切情報舉報濫用公屋的人士提供獎賞，找出更多濫用個案。政府消息人士表示，若有證據可令政府成功收回單位，舉報人士可獲3,000元獎勵。

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調整兩比例 公屋住戶綠表買居屋大增三分二

公屋（包括錄置居）與居屋的興建數量比例現時為「七三」，政府在《施政報告》表示，這個數字在未來十年中後期興建的公營房屋中，將變為「六四」。另一數字亦耐人尋味，綠白表比例由現時「四六」調整至「五五」。

只要將兩個比例相乘，即可看清全局。以現時比例計算，公營房屋中即每建100個單位，有30個撥作居屋，依綠白表比例四六攤分，分別12個單位給綠表申請人，18個給白表申請人。公屋（包括綠置居）與居屋由「七三」變「六四」後，每建100個單位，即有40個撥作居屋，綠白表比例五五攤分後，綠表申請人可得20個，比現在12個多三分二，而白表申請人也稍多約一成單位，由18增至20個。

消息人士更指，「七三比」變「六四比」只是大方向，會視乎情況調整，意味住最終上升幅度，或會比三分之二更高。

房屋署長羅淑佩：續推居屋下政府收回公屋單位會繼續處於高位

除此之外，主事房屋政策的兩位官員，近日的言論亦顯示政府要將公屋戶「升格」為居屋業主的路線。房屋署署長羅淑佩日前在電台節目透露，上個財政年度，署方透過「打濫」收回約2,800個公屋單位，若算上租戶主動交回、租戶上居屋而交回的單位等，署方共收回15,500個單位。她更樂觀表示，預計在政府續推居屋下，政府未來每年收回的公屋單位會繼續處於高位。

至於房屋局局長何永賢，上月在電視節目被問到會否加大白表比例時，反而提出有可能會加大綠表，又稱要「計計數」。《施政報告》出爐亦表明，政府已「計清數」，「威逼利誘」公屋戶買資助房屋，已成為政府解決房屋問題的最終答案。