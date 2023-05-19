8度海逸酒店兩度抽驗含菌量均超標逾百倍 預防食物中毒留意５點

食物環境衞生署食物安全中心今日公佈，早前被驗出蠟樣芽孢桿菌超標的8度海逸酒店咖啡閣（CAFE CORNER），再度被驗出蛋糕樣本蠟樣芽孢桿菌過標。樣本每克含1,100萬個蠟樣芽孢桿菌，超出《食品微生物含量指引》所列明的每克含超過10萬個蠟樣芽孢桿菌109倍。食物安全中心已決定向酒店提出檢控，咖啡閣目前已暫停出售所有相關食品。



食安中心上周五（12日）首次公布，從位於土瓜灣8度海逸酒店地下食肆咖啡閣（CAFE CORNER）抽取的樣本被檢出每克含1,300萬個蠟樣芽孢桿菌，較《指引》超出129倍。食安中心隨即在該處所再抽取蛋糕樣本作跟進調查，結果顯示該樣本每克含1,100萬個蠟樣芽孢桿菌，雖然情況有所改善，但仍超出《指引》列明的109倍。根據《食品微生物含量指引》，即食食品每克含超過10萬個蠟樣芽孢桿菌即屬不滿意，食用可能損害健康，甚至不宜供人食用，須立即採取補救措施。

中心早前已知會涉事食物業處所上述違規事項，並指示其暫停出售相關食品。中心今日亦已派員再次巡查有關處所，向負責人和員工提供食物安全和衞生教育，並要求採取改善措施、檢視和改善生產流程及繼續進行徹底清潔和消毒，並就事件提供改善計劃書。有關處所已按中心指示暫停出售所有相關食品。中心已就上述違規事項向該食物業處所提出檢控。

食安中心發言人提醒，「蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或貯存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。」

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。

什麼是蠟樣芽孢桿菌？

蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）又稱仙人掌桿菌，廣泛存在於自然環境中，包括泥土、灰塵、空氣、污水等，亦可在有氧或無氧的環境下生長。它是一種常見的食物中毒病原體，可以通過食品中的毒素或細菌引起食物中毒，較常見於米飯、肉類、蔬菜、乾酪和麵包等。蠟樣芽孢桿菌的最佳生長溫度約為攝氏30至37度，並可產生孢子，這些孢子十分耐熱，能承受烹煮溫度。

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烹調後更生風險？

根據衛生署資料，烹調過程反而有機會令蠟樣芽孢桿菌大量滋生。正常的烹煮熱力不但不能殺滅孢子，還會誘發孢子萌發，成為繁殖細胞。在其他不耐熱的細菌被熱力消滅的情況下，蠟樣芽孢桿菌的繁殖細胞得以在沒有競爭對手的環境中肆意滋長。烹煮過的食物如放置在室溫下過久，繁殖細胞便會大量生長，最終產生毒素。

而且這些毒素非常耐熱(能抵受攝氏126度長達90分鐘)，一旦在食物中產生，即使把食物徹底翻熱，也不能將之消除。由這種毒素引起的食物中毒，患者會在進食有問題食物後數小時內出現嘔吐等症狀。

蠟樣芽孢桿菌食物中毒症狀

蠟樣芽孢桿菌引起的食物中毒症狀可能因人而異，但一般會在食用受污染的食物後1至6小時內出現。以下是常見的症狀：

1. 噁心和嘔吐



這是最常見的症狀。感染蠟樣芽孢桿菌的人可能會感到想吐或嘔吐。

2. 腹痛和腹瀉



感染蠟樣芽孢桿菌的人可能會出現腹痛和腹瀉，通常持續數小時到一天不等。

3. 發燒



感染嚴重的人可能會出現發燒的症狀。

4. 毒素性感染



在某些情況下，蠟樣芽孢桿菌產生的毒素可能會引起嚴重的感染，如敗血症、神經毒素中毒等，這些情況可能會導致嚴重的健康問題和死亡，但這種情況相對較少見。

預防蠟樣芽孢桿菌食物中毒５大要點

1. 確保食品在烹飪過程中達到充分的溫度。蠟樣芽孢桿菌可以在攝氏10~50度的範圍內生長和繁殖，因此在食物處理和烹飪過程中要確保食物達到攝氏70度以上的高溫，以破壞細菌和其產生的毒素。



2. 確保食品在冷卻和儲存過程中處理得當。生熟食品應分開貯存，使用雪櫃時謹記 「上熟下生」，並將熟食放置在攝氏4度以下的冰箱中，避免將熟食置放在室溫下長時間保存，以防止蠟樣芽孢桿菌生長和繁殖。



3. 食品處理和烹飪前要保持個人衛生，並使用清潔的廚具和器具。在食品處理過程中，要洗手、使用乾淨的切菜板和刀具、避免交叉污染等。



4. 避免食用過期或未經適當保存的食品。蠟樣芽孢桿菌可以在某些食品中長時間存活，如米飯、乾酪、肉類等。因此，要避免食用過期或未經適當保存的食品，以減少蠟樣芽孢桿菌引起的食物中毒風險。



5. 在烹飪前仔細檢查食品。如果食品看起來不新鮮或有異味，應避免食用，因為這可能是蠟樣芽孢桿菌引起的食物中毒的一個警示信號。

