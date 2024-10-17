施政報告｜市民烽煙憂簡樸房掃人出街　李家超稱會處理特別個案

新一份《施政報告》昨日出爐，行政長官李家超今早(17日)出電台答問會，多位市民「烽煙」關注房屋問題。有市民認為，政府限「簡樸房」最低8平方米，形同「掃人出街」，擔心劏房戶未能負擔合規劏房租金，又問李家超「咁你叫啲人去邊呢，去麥當勞啊」？李家超回應指，政府已考慮相關因素，強調政府會針對特別個案處理。



▼10月16日 李家超施政報告懶人包▼



+ 3

何先生: 料合規劏房5500元都未必租到 叫啲人去邊呢?麥當奴?

從事裝修的何先生向李家超表示，《施政報告》將合規劏房訂為最少8平方米（約86呎），是「好大劑」，等同「掃人出街」。

何先生解釋，現時不少獨居人士租住月租2500至3500元的劏房都「頂唔順」，估計合規劏房「5500（元）都未必租到」，問李家超「咁你叫啲人去邊呢，去麥當勞啊?」

+ 2

李家超：希望「用公屋容納晒所有市民」 不希望有人因此無家可歸

李家超回應指，政府已考慮相關因素，強調政府會針對特別個案處理。他又指，訂立最低標準有望解決最八成的劏房問題，因為最少有四成劏房戶有資格申請公屋，另外兩成人將來居港滿七年，亦可上公屋，即最少五至六成劏房戶「上到樓」。

李家超又強調政府希望「用公屋容納晒所有市民」，亦不希望有人因此無家可歸，政府會針對特別個案處理。

▼10月16日 特首辦20圖解李家超施政報告▼



+ 15

被問劏房「清零」時間表 李家超：要按部就班處理

有主持人問到不合標劏房「清零」的時間表，李家超回應指，劏房問題積累多年，要做到足夠供應以解決市民的居住需要，要花很長時間，強調要務實看待問題，按部就班有序處理。

李家超相信，相關立法最快明年進行，希望在立法會換屆前完成。至於登記期，建議在12至18個月，但如果在12個月內完成登記，意味每月要處理9000多個單位，必須增加人手。

林先生提出強積金作首期 李家超認為非唯一選項

另一名聽眾林先生則表示，年輕人好多時沒有「首期」上樓，希望政府幫他們用強積金儲錢作首期。

李家超回應指，政府對此曾做研究，初步結論是希望強積金用作退休保障，「而家攞咗出嚟呢，咁退休之後嘅生活保障就一片空白」，但政府會繼續研究。

李家超又指，以強積金買樓並非唯一選項，一些幫助青年儲錢買居屋的建議，政府亦正研究，但有相關細節，例如「儲完錢唔買、或者儲得唔夠」，仍要處理，強調政府沒有放棄研究。

▼10月16日 李家超到立法會公布施政報告▼

