Sunshine陽光及百佳佳之選慳電膽能源效益與標籤不符　即日起禁售

機電工程署今日（17日）公布，有8款產品能源表現監察測試結果，未達相關的能源效益及／或功能特性表現，署方根據《能源效益（產品標籤）條例》，決定將其從紀錄冊中剔除，即日起不得在本港供應。其中四款為慳電膽，涉及Sunshine陽光、Smart Design及佳之選品牌，均來自同一進口商；另有湯笙Thomson一款洗衣機，以及金樂Golden Well、ASKO及ecHome各一款電磁爐。



４款慳電膽能源效益與標籤不符，即日起禁售，均由麗影有限公司進口。當中兩款為Sunshine陽光牌，另一為Smart Design牌，餘下一款為百佳自家品牌佳之選，均宣稱能源效益為4級。

４款慳電膽能源效益與標籤不符，即日起禁售。（政府新聞處圖片)

湯笙洗衣機TM-FW1280在能源效益標籤列為最高的1級，為譽力電業貿易有限公司進口。

一款洗衣機能源效益與標籤不符，即日起禁售。（政府新聞處圖片)

金樂Golden Well、ASKO及ecHome各一款電磁爐能源效益與標籤不符。其中金樂及ecHome聲稱為3級，而ASKO標明4級。

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三款電磁爐能源效益與標籤不符，即日起禁售。（政府新聞處圖片)

機電署負責按《條例》實行強制性能源效益標籤計劃，並定期挑選表列型號的產品進行能源表現監察測試，以查核有關產品是否符合向機電署遞交的能源效益及功能特性表現。署方表示，由於以上型號産品的測試結果未達相關的能源效益及／或功能特性表現，決定將其從紀錄冊中剔除，已向相關進口商發出通知書，進口商會於報章刊登通告，通知巿民有關產品會停止在本港供應。