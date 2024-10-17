烈酒稅｜盧寵茂：已平衡貿易及醫療衞生　料減稅對零售價影響不大

政府昨（16日）在爭議聲中，宣布調低烈酒稅，進口價200元以上的烈酒部分的稅率由100%減至10%，進口價在200元或以下的烈酒維持稅率不變。過去一直支持控酒精、本身是肝臟移植權威的醫務衞生局局長盧寵茂，今（17日）在施政報告記者會被問及看法時，稱明白醫療衞生界反對，也不鼓勵飲酒，今次實施雙層稅制只調低高入口價值稅項，正是平衡醫療衞生界及貿易經濟下的做法，強調稅項是以入口價而非零售價計算，相信減稅對零售價影響不大，衞生署會密切監察情況，同時加大力度宣傳酒精禍害等。



醫務衞生局局長盧寵茂稱今次實施雙層稅制只調低高入口價值稅項，正是平衡醫療衞生屆及貿易經濟下的做法。（梁鵬威攝）

政府昨日排除爭議，宣布減烈酒稅。主管醫療衞生政策的醫衞局局長盧寵茂今日回應酒稅時，稱今次安排屬於雙層稅制，入口價200元以下烈酒稅項無變，而該些烈酒佔本地消耗85%，至於200元以上烈酒也並非完全減稅，以入口價300元酒價為例，仍要支付210元稅項，只較之前減90元。

他又說，烈酒稅是以入口價計算，並非零售價，即使稅率100%，也不代表零售價有一半稅，例如零售價3000元的酒不代表有1500元是稅項，可能只有500至600元稅項，又說雙層稅制只會影響15%高價烈酒稅，料對零售價與本地總烈酒消耗量影響有限。

盧寵茂解釋，今次調低稅項是希望促進高價烈酒貿易拍賣，製造更多職位令經濟受惠，雙層稅制正正已考慮醫衞局意見，並平衡貿易、公共財政及市民健康等作出的針對性調稅貿易。

醫務衞生局局長盧寵茂（中）出席施政報告記者會。（梁鵬威攝）

他指醫衞局一直強調控酒政策，任何政策都不鼓勵過度飲酒，今次減稅已用數據評估，冀能提高經濟貿易的同時將酒精消耗量降至最低。他又以2008年取消紅酒稅為例，其貿易價值增長超過使用量10倍，而紅酒人均使用量雖然在2008年曾經微升，但至去年用量其實已降至2007年稅前水平，醫衞局及衞生署會密切監察情況，同時加大力度宣傳酒精禍害等及繼續提供戒酒服務等。

問及在醫療衞生界聯署反對下仍然減稅，盧稱減稅政策考慮了許多因素，屬於貿易經濟政策，並稱絕對明白醫療衞生界反對，「我哋絕對不鼓勵、同希望控制過度使用以及酒精依賴」，並重申雙層稅制方案正正已考慮衞生角度。

政府宣布減烈酒稅，進口價200元以上的烈酒部分的稅率由100%減至10%。（資料圖片/梁鵬威攝）

政府減酒稅同時繼續控煙，盧寵茂強調酒與煙是兩種不同產品，形容等同「蘋果和橙」，今年6月已公布10個可能提出的政策，指當時已有足夠討論，現打算搜集各方意見，期望仔細考慮後於今年底或明年初向立法會提出建議，並由立法會決定細節。

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