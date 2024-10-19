騙徒藉跨行轉帳不查戶口名漏洞行騙　東瀛遊逾10客受騙最高失$2萬

假冒旅行社騙案去年一度肆虐，近日又再度「升級」重來。東瀛遊今日（19日）公布，過去兩周錄得1,000多宗顧客查詢相關騙案，更有10多名顧客確認受騙，受害人最高損失約兩萬元。東瀛遊指，騙徒利用跨銀行轉帳不核對戶口登記名稱漏洞，指示事主轉帳至騙徒戶口時在戶口名稱欄內輸入旅行社名稱，圖增加可信性。東瀛遊實測發現，轉數時輸入收款人帳戶號碼後胡亂輸入收款人的戶口名稱，部份收款銀行可成功轉帳，部份則不成功，東瀛遊籲小心辨別真偽，更提供三步自保方法。



記者在社交平台也發現偽冒東瀛遊的廣告。（IG截圖）

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騙徒「升級」利用跨銀行轉帳漏洞

詐騙手法層出不窮。東瀛遊表示，近年假冒各大旅行社詐騙的情況嚴重，騙徒在IG和FB等網上社交平台投放廣告，透過連結吸引客人直接經WhatsApp查詢。而騙徒的WhatsApp帳號上，會複製旅行社的網址及電郵等資料，以假亂真。

指示事主轉帳至騙徒戶口時要求輸入真確旅行社名稱 增加可信性

東瀛遊發現，近日詐騙手法再度升級，騙徒會利用跨銀行轉帳的漏洞，即不用核對戶口登記名稱，亦能成功轉帳。騙徒先指示事主轉帳至騙徒戶口，並在戶口名稱欄內輸入旅行社的名稱，以圖增加可信性。

東瀛遊透露，由10月5日至今，已有10名顧客受騙。（資料圖片）

東瀛遊透露，由10月5日至今，已錄得1,000多宗顧客相關查詢，更有10多名顧客已確認受騙。東瀛遊提醒顧客︰「去旅行本是開心事，呼籲客人務必小心認清本公司之官方帳戶，勿讓不法之徒有機可乘。」

東瀛遊做了一個實測，以一間銀行APP的轉數快跨行轉帳，輸入收款人帳戶號碼後，再胡亂輸入收款人戶口名稱，有銀行可成功轉帳行，但有銀行則顯示不成功。換言之，在跨行轉帳期間，部份銀行未必會驗證戶口名稱，成為漏洞讓騙徒有機可乘。

網上滿布限時優惠 方保僑︰切忌為優惠鋌而走險

為何胡亂輸入收款人的戶口名稱，仍可成功轉帳？香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，由於部份收款名稱較長，用戶容易輸入錯誤，以致花費不少時間仍未能成功交易，估計相關銀行因而不驗證戶口名稱。「我估唔係間間銀行都用到咁嚴。」

方保僑並指，若使用轉數快跨行轉帳，最後一步通常是核實金額及戶口名稱等資料；至於相同銀行轉帳，有時候不會再向用戶核實，因此用戶交易前必須確認收款人的戶口名稱。

方保僑提醒，即使網上滿布限時優惠，但必須在「藍剔」的專頁查詢。他表示據了解，部份苦主清楚轉帳至私人帳戶，但為了優惠仍然鋌而走險。「佢哋好多因為貪心，所以不虞有詐，明知係私人都照轉錢。」

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片／夏家朗攝）

東瀛遊教3步防止網絡詐騙方法

第一步︰必須認清宣傳廣告，獲官方「藍剔」認證的東瀛遊官方FB或IG專頁；

第二步︰可透過東瀛遊官方「藍剔」認證的WhatsApp（6688 0312），或親身到旅行社分行加以確認

第三步︰轉帳前必須核對旅行社的銀行戶口帳號，切勿過數至任何私人戶口。

