旅行社騙案｜轉帳低於$1萬毋須對收款人名　金管局賜免墮騙局錦囊

假冒旅行社騙案近日「升級」重來，騙徒藉跨跟行轉帳不查戶口名漏洞詐騙，最近東瀛遊便確認有逾10名顧客受騙。金管局回應《香港01》指，80%銀行轉帳交易低於一萬元，因此自2021年起已要求銀行為一萬元以上的即時轉帳核對收款人名稱，又指已考慮到平衡保障客戶資金安全及轉帳效率，若將金額設定過低，或導致大量即時轉帳不成功。

金管局呼籲市民無論以任何形式轉帳，包括經手機銀行、轉數快等，在付款前必先判斷真偽，了解商戶或賣家的背景，並小心核對付款資料，以免墮入騙局。資訊科技商會榮譽會長方保僑解釋，部份收款公司名稱或長達數十隻文字，若每次轉帳時均要完全正確需花費大量時間，但他建議當局將即時轉帳毋須核對收款人名稱的上限降至5,000元。



東瀛遊透露，由10月5日至10月19日，已有10名顧客受騙。（資料圖片）

記者在社交平台也發現偽冒東瀛遊的廣告。（IG截圖）

有騙徒藉跨行轉帳不查戶口名漏洞行騙 東瀛遊逾10客受騙

假冒旅行社騙案去年一度肆虐，騙徒在IG和FB等網上社交平台投放廣告，透過連結吸引客人直接經WhatsApp查詢。而騙徒近日又再度「升級」重來，東瀛遊上周公布，由10月5日至10月19日，共錄得1,000多宗顧客查詢相關騙案，當中更有10多名顧客確認受騙，受害人最高損失約兩萬元。

東瀛遊指，騙徒利用跨銀行轉帳不核對戶口登記名稱漏洞，指示事主轉帳至騙徒戶口時在戶口名稱欄內輸入旅行社名稱，以圖增加可信性。東瀛遊並實測發現，轉數時輸入收款人帳戶號碼後，胡亂輸入收款人的戶口名稱，部份收款銀行可成功轉帳，部份則不成功。

金管局指，自2021年起已要求銀行就一萬港元或以上的即時轉帳，核對收款人名稱。（資料圖片）

為何$10000以上交易才核對？ 金管局︰平衡安全及轉帳效率

金管局回應《香港01》指，自2021年起已要求銀行就一萬港元或以上的即時轉帳，核對收款人名稱。金管局在設定金額水平時，已考慮在保障客戶資金安全及轉帳效率取得平衡，過程亦諮詢業界意見。

金管局又指，現時以銀行戶口號碼即時轉帳的交易中，約80%金額少於一萬港元，因此若轉帳金額過低便要核對收款人名稱，可能會導致大量即時轉帳不成功或被拒，增加交易時間和成本，對大眾構成極大的不便。

金管局呼籲，市民無論以任何形式轉帳，即包括經手機銀行、轉數快服務、電子錢包、信用卡、櫃員機或現金等，在付款前必先判斷真偽，了解商戶或賣家的背景，並小心核對付款資料，以免墮入騙局。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片／夏家朗攝）

方保僑籲即時轉帳毋須核對收款人名稱上限降$5,000

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，如何為核對轉帳金額設定界線，是兩難的決定。他舉例指，部份收款公司的名稱中英夾雜，或長達數十隻文字，因此若市民每次轉帳時，均要確認完全正確，則需花費大量時間。

此外，若降低核對轉帳的金額，當局的交易系統的負荷將會增加，有可能需要提高容量。因此他形容重新調整為「雙刃劍」，雖然可保障市民免受損失，但同時亦會帶來不便。

不過方保僑指，過去兩年網上騙案漸趨嚴重，當局或可考慮再作出調整，例如旅行社的機票或套票通常索價數千元，對基層市民亦是為數不少的金額。「如果拉到落五千蚊係咪個防護網會大啲呢？」