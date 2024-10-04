敢動藝術油麻地｜藝術家領少數族裔、亞運持旗手油壁畫　畫出果欄

在油麻地梁顯利社區中心，將會有一幅新的社區壁畫登場，由藝術家、該區學生及運動員一同上色完成。社區壁畫是第三屆「敢動藝術」計劃，由港協暨奧會副會長霍啟剛策劃，他期望壁畫能延續奧運後的運動熱潮。



除了霍啟剛，自小在油麻地長大的尼泊爾裔學生，以及3名香港運動員亦有參與上色。其中武術運動員莫宛瑩表示，「好開心見到運動員這職業出現在牆上」，如有機會畫上自己，希望畫上去年亞運開幕擔任持旗手的一刻。



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藝術家杜海銓設計 體育及油麻地社區元素置於畫中

設計整幅社區壁畫的是藝術家杜海銓由9月17日開始，除了下雨天，日復日在油麻地梁顯利社區中心繪畫，預計10月13日開幕。他介紹壁畫由4間店舖組成，包括油麻地果欄舖頭、藏有戲曲元素的理髮店、港式小食小販檔及雜貨店。他形容，體育及油麻地社區元素都是隱約地置於畫中，細心看就會發現歷屆傳奇人物，例如滑浪風帆的李麗珊、「亞洲車神」黃金寶等。

藝術家杜海銓9月17日開始畫壁畫。（廖雁雄攝）

尼泊爾裔小三生能在自己社區上色壁畫感開心：每日經過也見到

尼泊爾裔、小三的Limbu Angsi為到能在自己社區上色壁畫感到開心，他說雖然是第三次畫壁畫，但今次是在自己社區，每日經過時，都能看見自己的畫作，且有很多街坊經過，感到開心。他自小在油麻地長大，爸爸1995年就來港，在灣仔住了1-2年後，就搬來紮根油麻地，因為尼泊爾社群都在這邊。他說最喜歡是剛剛幫忙上色、售魚蛋燒賣的小販檔。

武術運動員、杭州亞運港隊持旗手莫宛螢：開心見到運動員出現在牆上

另外，3名香港運動員今日亦有參與，包括劍撃運動員林衍蕙、武術運動員莫宛螢及空手道運動員周曦活。莫宛螢表示，自己是第一次畫壁畫，油大面積牆有一定難度，但「好開心見到運動員這職業出現在牆上」，相信能令市民了解到運動員的日常，並向學生傳遞他們拼搏和堅毅的精神。

她同樣為小販檔上色，被問到如果能畫上自己，會選擇哪個片段，她說「能畫上自己緊係好！」，除了穿著運動裝備出賽的自己，也想畫自己去年在杭州亞運開幕擔任持旗手，因為「武術第一日就打，好多時未必參與到」，她指那是第一次參加綜合性運動會的開幕，可以與觀眾一同感受氣氛。

霍啟剛表示，壁畫未完成，已有很多人打卡，相信達到預期的效果。（廖雁雄攝）

霍啟剛稱多人與未完成壁畫打卡 達預期效果

港協暨奧會副會長霍啟剛亦參與上色，並樂在其中，期間引來不少人打卡，包括在附近油麻地警署的內地客，圍觀並在遠處舉起手機與霍自拍。

作為香港體育界慶祝中國成立75周年籌備委員會副主席兼秘書長的霍啟剛表示，舉辦壁畫活動的原意是國慶，當作是「為國家慶祝生日的小小禮物」。他指，奧運後全城仍彌漫一股支持體育界的熱潮，因此希望在社區做一些活動，延續運動熱潮，「完咗奧運，不代表我們運動員不是繼續努力緊。」他續道，物色一面牆壁也不容易，能在「咁靚、咁旺的地方，畀藝術家、運動員發揮，是很難能可貴。」他稱壁畫未完成，已有很多人打卡，相信達到預期的效果。

「油麻地社區壁畫」是第三屆「敢動藝術」，繼以往的藝術展覽、攝影展，今年走進社區，藝術家與少數族裔學生、運動員繪出壁畫，期望成品在社區維持4至5年。