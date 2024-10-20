民安隊辦山嶺活動安全推廣日 蕭澤頤：提高市民對潛在危險意識
撰文：倪清江
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民眾安全服務隊今日（20日）聯同多個政府部門和山嶺活動團體舉辦2024山嶺活動安全推廣日暨民安隊山嶺搜救中隊成立55周年。警務處處長蕭澤頤在開幕禮致辭時表示，安全推廣日能夠協助市民掌握必要的安全知識和技能，提高對潛在危險的意識。他讚揚民安隊作為香港緊急救援體系中不可或缺的一員，為保護行山人士的生命安全作出卓越貢獻。
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活動在觀塘市中心自由空間舉辦，民安隊冀藉此加強市民對山嶺活動安全的認識，從而減少山嶺意外。推廣日設置攤位遊戲以提升山嶺活動安全意識，並同時展出各式各樣的山嶺活動器材，包括電子地圖、記錄救援人員位置的手錶、可直播高清影像的相機及無人機等。民安隊人員亦示範了山嶺搜救和處理傷者的技術，讓市民了解山嶺搜救的工作。
適逢今年是民安隊山嶺搜救中隊成立55周年，會場特設攤位介紹民安隊山嶺搜救中隊，以及展示歷年所使用的山嶺搜救器材。
蕭澤頤在開幕禮上頒發結業證書予完成山嶺傷者處理課程的學員，又頒發獎盃予「民安隊山嶺搜救中隊55周年挑戰賽」的得勝隊伍。消防處處長楊恩健，以及政府飛行服務隊、醫療輔助隊、漁農自然護理署、通訊事務管理局辦公室、天文台、康樂及文化事務署、地政總署和多個山嶺活動團體的代表出席推廣日。
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