國慶75周年｜民安隊荃灣鐘氏古屋開放日　政府：助探索民族根源

75周年國慶將至，民眾安全服務隊今日（18日）在民安隊圓墩營舉辦「探古尋源賀國慶暨圓墩鍾氏古屋博物館開放日」，讓市民參觀位於荃灣青龍頭圓墩村的鍾氏古屋。荃灣民政事務專員區家盛指出，活動不僅讓市民共賀國慶，更可幫助市民探索民族根源、認識歷史文化。



民眾安全服務隊今日（18日）舉辦「探古尋源賀國慶暨圓墩鍾氏古屋博物館開放日」。圖示民安隊少年團員為嘉賓提供導賞服務。（政府新聞處）

逾200名荃灣居民、民安隊退休人員和民安隊少年團員參與活動，民眾安全服務處亦派出義工隊提供協助。

鍾氏古屋位於荃灣青龍頭圓墩村，圓墩一帶土地以往是鍾氏家族生活和耕作的地方，直至1973年，政府將該土地撥給民安隊作訓練場所，沿用至今；鍾氏古屋則在1981年經活化成為民族博物館，2010年獲評為三級歷史建築。現時，鍾氏古屋仍保留昔日建築特色，屋內保留過去的農業用具及生活用品等文物。

區家盛稱活動讓市民不但可同賀國慶，更可探索民族根源，認識歷史文化，使傳統得以留存後世，發揚光大。（政府新聞處）

區家盛籲市民傳承文化遺產

荃灣民政事務專員區家盛致辭時稱活動別具意義，讓市民不但可同賀國慶，更可探索民族根源，認識歷史文化，使傳統得以留存後世，發揚光大。他鼓勵市民一起努力保護及傳承珍貴的文化遺產。

梁冠康希望藉今次開放日，市民可親身欣賞歷史建築及文化遺珍，弘揚民族精神。（政府新聞處）

民眾安全服務處總參事梁冠康則指出，民安隊圓墩營是民安隊以至香港社會一個重要的未來人才搖籃，希望藉今次開放日，市民可親身欣賞歷史建築及文化遺珍，弘揚民族精神。