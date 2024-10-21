阿拉伯語的士｜林世雄：引熱議是好事　未來可推日語韓語

新一份《施政報告》提出，要開拓中東和東盟旅客，鼓勵的士車隊提供阿拉伯語資訊，引來不少討論。運輸及物流局局長林世雄今日（21日）重申，有關建議並非要求的士司機要學阿拉伯語，是希望的士車隊在網頁或電召應用程式提供阿拉伯語版本的資訊，又提有關措施，未來可能推展至其他熱門外語，如日文、韓文等。



政府今年7月向五個的士車隊發出牌照，林世雄表示，運輸署及5個車隊營辦商正密鑼緊鼓準備，有車隊正買車等配套，估計部份車隊明年初可以投入服務。



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運輸及物流局局長林世雄今（21日）在商台節目《在晴朗的一天出發》中，提到政府鼓勵的士車隊提供阿拉伯語資訊，是希望他們在網頁或電召應用程式提供阿拉伯語版本的資訊，或設二維碼，方便旅客獲取資訊，例如車資等。當局亦與車隊跟進過，車隊都有積極回應。

讓旅客在香港有賓至如歸感覺

林世雄重申，有關建議並非强制的士司機要學阿拉伯語，但認為若的士司機能學習數句簡單的阿拉伯語日常用語，更能彰顯香港好客之都的形象，未來可能推展至其他熱門外語，如日文、韓文等，讓旅客在香港有賓至如歸的感覺。

林世雄又認為，事件引來社會及業界熱烈討論十分合理，反映行業重視自身服務質素，公眾可以有透徹討論，亦是好事。

運輸及物流局局長林世雄今日出席商台節目《在晴朗的一天出發》。

的士車隊料明年初可以服務

談到的士車隊何時可以入服務，林世雄指，營辦商需要時間準備，認為車隊運作「打響頭炮」很重要，不用為開始服務急就章。運輸署及5個車隊營辦商正密鑼緊鼓準備，有車隊正買車等配套，估計到明年初，部分車隊可以服務。

至於網約車方面，他指當局7月已就網約平台監管向公眾解釋立場，現時運輸署正進行需求研究，希望明年能在規管方面作出立法建議。他又指，政府在各方面都會有考慮，例如司機就業情況、乘客安全保障等。