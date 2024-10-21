HKExpress機票價續回落較去年降25%　引擎問題5架機仍停飛

HK Express香港快運今年5月更改行李政策，推出4個票價類別，其中「輕便飛」及「隨心飛」只可帶非行李隨身物品一件，且不可放在座位頂行李架引起爭議。香港快運行政總裁毛潔瓊表示，政策推出目的是提供更多選擇及減少因整理隨身行李引起的延誤，稱新政策至今已有50%乘客選擇「輕便飛」及「隨心飛」，相關延誤更由每月1,000分鐘大幅減至現時100分鐘。



她又說，現時機票票價已陸續回落，今年首9個月票價按年跌25%，聖誕及新年預訂理想，較去年增加30%。她稱現時仍有5架A320neo型飛機因引擎問題須停飛，對營運影響較大。



HK Express香港快運行政總裁毛潔瓊表示，現時機票票價已陸續回落，今年首9個月票價按年跌25%。（盧翊銘攝）

新行李政策後一半客不用行李架 航班延誤由1000分鐘減至100分鐘

毛潔瓊今日（21日）會見傳媒，被問及今年5月快運更改行李政策引起一連串風波時，稱只允許手提行李包一件的票價類別，在歐洲低成本航空公司中十分普遍，快運是亞洲首個設該類別票價，但強調目的並非加價。

她解釋，推該些票價類別，目的是提供多個選擇予乘客，讓只隨身帶一個袋的乘客，可用更低廉、更靈活價格買機票。她又稱，過去因行李架爆滿問題，經常導致航班延遲，故設該類別票價可提高效率。

毛指出，現時約50%乘客購買不使用行李架的「輕便飛」及「隨心飛」，顯示該類票價有需求；另一方面，因行李架問題的延誤，也由平均每月延誤1,000分鐘，大幅減至100分鐘，成效顯著。她稱過去半年已透過宣傳及溝通，越來越多乘客已認知到新行李政策。

HK Express香港快運行政總裁毛潔瓊表示，現時機票票價已陸續回落，今年首9個月票價按年跌25%。（盧翊銘攝）

疫情復常後機票一度十分昂貴，毛潔瓊稱現時快運機票已回落，今年首9個月的票價已較去年同期下調25%，乘客運載率仍保持近90%，聖誕及新年預訂理想，較去年增加30%，預料明年票價將維持在一個相對穩定且具有競爭力的水平。

另外，飛機引擎大廠惠普（Pratt & Whitney）引擎因出現問題須全面檢查，快運旗下的A320neo機隊亦大受影響。毛潔瓊表示，目前仍有5架A320neo飛機須停運，等候返廠檢查，對營運造成很大影響。

HK Express香港快運行政總裁毛潔瓊表示，現時機票票價已陸續回落，今年首9個月票價按年跌25%。（盧翊銘攝）

她稱正擴充機隊，包括下月將迎接第40架A321neo飛機。被問到會否購入較大的寬體機以營運日本北海道、以致更遠程航線時，她稱暫無此打算，強調須發展自身強項，又指快運與母公司國泰航空分工明確，北海道航程超過4.5小時須用寬體機營運，由國泰寬體機提供服務。

毛潔瓊補充，快運今年目標已招聘500名機組人員，現時目標已達到90%，包括招聘了300多名機艙服務員及140多名機師，現時團隊合共40 名機師及近700名機艙服務員，機艙服務員中有來自不同地區，包括15%來自中國內地及約20%來自其他亞洲地區。