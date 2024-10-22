楊家誠被充公3.38億案　控方指楊被追管理費　楊強調交易可望完成

英甲球會伯明翰前班主楊家誠因洗黑錢案被判囚，法庭2018年並下令充公他3.38億元資產，否則需監禁10年。惟楊至今只付1.04億元，案件上月就此作聆訊時，楊稱將出售山頂豪宅還款，法庭准押後，但要楊先付1330萬元。案件今(22日)再在高等法院聆訊，控方指楊沒有付款，並透露楊正被追討140萬管理費，但楊的律師強調楊確以2.66億元出售物業，料會於12月完成交易，更指買家已付2600萬訂金，法官最終准限期延至年底。



若未付款需監禁10年

楊家誠涉於2001至07年間，用3個個人銀行戶口及2個由其父親的戶口，清洗逾7億元黑錢。他於2014年被裁定罪成，判囚6年。法庭於2018年頒令充公楊3.38億元資產，若他一年內未繳付需以10年監禁替代。控方在上月一次聆訊透露，楊至今只支付1.04億元，尚欠2.34億元，楊卻稱將出售物業還款，法官准押後但要楊存入1330萬元。

當理髮師出身的楊家誠，曾是英超球會班主。（視覺中國）

楊家誠但因洗黑錢罪成，被判入獄6年，財產亦被凍結。（資料圖片）

楊家誠稱會以2.66億出售山頂白加道獨立屋支付費用。

楊被追140萬討管理費

控方今在庭上指楊未有付款，又指楊稱打算以2.66億元出售市值3.5億元的山頂豪宅，惟豪宅的管理公司指楊拖欠140萬元管理費，日前入稟區域法院申請押記把豪宅出售。

買家已付訂金料12月完成交易

楊家誠的代表律師呈上草擬的物業買賣合約，指根據草擬合約，交易將於12月6日完成，又透露買家已向相關律師行存入了2600多萬元。楊申請再寬限3個月，法官最終同意將還款的期限延長至12月31日，並把案件押後至明年1月10日再訊，以了解還款的進度。

案件編號：DCCC 860/2011