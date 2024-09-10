楊家誠被充公3.38億財產 只付1.04億 稱將售山頂豪宅准再延期
撰文：朱棨新
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英甲球會伯明翰前班主楊家誠，因清洗逾7.2億元黑錢罪成判囚6年。法庭於2018年頒令充公楊的3.38億元資產，並須1年內支付，否則要坐監。惟因疫情等原因，楊獲准延期還款。充公令下達至今6年，楊只支付1.04億元。楊今年7月再向律政司表示暫未能還款，案件今(10日)在高等法院(暫代區域法院)處理。控方指，楊透露正出售山頂的豪宅，並準備先付1330萬，故同意再延期。法官遂把案件押後至10月22日再訊，若楊在該日期前能支付承諾金額，可擱置聆訊。
充公令指若一年內未繳款須坐監10年
楊家誠涉於2001至07年間，用三個個人銀行戶口及兩個由其父親的戶口，清洗逾7億元黑錢。他於2014年被裁定罪成，判囚6年，上訴至終審法院被駁回。此外，法官於2018年頒令，充公楊的3.38億元資產，若他未能在一年內繳交，需以10年監禁替代。
尚欠政府2.34億元
案件今處理時，控方透露因疫情關係，及楊持有離岸公司等技術問題，楊獲准押後還款。至本年7月，律政司收到楊的律師信，指暫未能還款。控方又透露，楊至今共向政府支付1.04億元，尚欠2.34億元。
楊正出售山頂物業
控方續指，因楊正出售山頂的物業，並準備向政府支付1330萬元。控方建議，案件押後至本年10月22月再訊，若政府在聆訊前收到涉款的支票，可去信法官申請擱置聆訊。
法官聽取陳詞後，押後案件再訊，若政府在聆訊前收到涉款，可去信法官申請擱置聆訊。
案件編號；DCCC 860/2011
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