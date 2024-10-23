醫院管理局的節約能源及可持續發展計劃

面對全球暖化，醫院管理局（醫管局）積極履行社會責任，早在2016年簽署了環境及生態局推出的《4T約章》，而配合特區政府的《香港氣候行動藍圖2050》，「碳中和」已成為醫管局其中一項節能目標。公營醫院提供每周7天，每天24小時無間斷的醫療服務，包括持續通風空調、熱水及蒸氣消毒、照明和維持醫療儀器正常運作等，確實為醫管局帶來了不少節省能源的挑戰，而單就耗電量已高佔全港電力供應達3%。為此，醫管局相應地制定了中長期路線圖，目標是在2035年和2050年分別減少15%至20%和30%至40%的用電量。



撰文：醫院管理局工程拓展總監盧國華



醫管局積極採用可再生能源，例如在多間公立醫院安裝光伏太陽能板，收集陽光轉為電能。

醫管局早已為轄下醫院制訂一系列減排措施，包括逐步更換冷水機組、採用人工智能技術調節中央冷氣系統、進行「重新校檢」項目、使用LED智能照明及燈控、引入首個「電熱聯供系統」、安裝可再生能源系統及其他節能措施。簽署約章以來所節省的電費每年以千萬元計，我們在2022至2023年度已超出原定較2015至2016年度節能5%的目標，節省了6%的能源消耗量。在2023至2024年度更節省了7%。

科技發展帶動綠色科技應用

目前，公營醫院及門診等一般安裝風冷式製冷機，安裝較高能效的水冷式製冷機並不多。隨著智能科技發展，醫院可透過採用最新的智能技術實時為冷卻水塔量度水質，並即時加藥清洗與消毒相關設施，以減低可能存在於冷氣空調系統的冷卻水塔的致病原「退伍軍人菌」，大大提高了使用水冷式製冷系統的機會。未來將有數間新落成的公營醫院使用更具能源效益的水冷式製冷機，節省能源量可達20%，其散熱節能效益倍高於現時風冷式製冷系統。

醫管局已陸續為轄下公立醫院及建築物更換更具能源效益的水冷式製冷機，未來新建醫院亦會盡量採用高效能的空調製冷機組。

發展智慧綠色醫院 數據協助管理

醫管局在2019年開發了智慧能源管理資料庫系統(EMDS)，用作更全面監察及整合醫院的能源資料，分析醫院的能源使用量，提供詳細的能源管理報告，以確保及時審查和基於數據化的方式去改進能源效率措施。發展智慧綠色醫院是醫管局2024-25年度計劃的戰略目標之一。醫管局新興建的醫院與時並進，根據大數據透過傳感器控制並自行調教預設冷氣需求，減低能源消耗。醫管局亦透過「重新校驗」已運行一段長時間的現有系統，實地量度、測試、採集最新數據，並加以分析及診斷現有各種系統的運作模式，通過調節或更新系統的設定以切合最新需求來提高能源效益。

積極採用可再生能源及創新的節能措施

近年，醫管局採用了更多可再生能源，例如安裝光伏太陽能板，收集陽光轉為電能。此外，善用沼氣亦是一個好例子。目前在雅麗氏何妙齡那打素醫院有一個建於2016年的「電熱聯供系統」，是香港第一家使用沼氣發電的醫院，以沼氣推動內燃機發電並為製冷機組供電，而內燃機運作時產生的餘熱則可製成蒸氣及熱水供院內所需。我們持續推行有效而創新的節能措施，例如北區醫院擴建計劃的新大樓將增設「冷、熱、電三聯供系統」，讓醫院利用該區內的可再生堆填氣來發電、製冷及供熱，預計該系統能為醫院每年節省約五百萬元能源開支，以及減少三千噸碳排放。

雅麗氏何妙齡那打素醫院於2016年設立本港首個「電、熱聯供系統」，透過燃燒新界東北部打鼓嶺堆填區沼氣發電，而內燃機產生的餘熱則為醫院提供蒸氣及熱水。

環保成就

為應對未來的服務需求，醫管局現正如火如荼地推行第一個醫院發展計劃。與此同時，我們亦正就第二個醫院發展計劃進行規劃。公營醫院從籌備建院開始，已經加入不少減排節能措施。近年完成的醫院工程包括天水圍醫院、香港兒童醫院及靈實醫院擴建計劃，先後獲得綠建環評金級以至鉑金級認證。在綠色建設和環保科技方面獲得業界認同及獲頒授榮譽獎項。

推動願景

國際社會越來越重視企業對環保的責任，部分企業會透過發表「環境、社會及管治報告」（ESG報告）讓公眾了解其環保措施。醫管局作為香港公營醫療服務的主要提供機構，承擔全港接近九成的住院醫療服務，面對服務需求不斷增加，人口老化和慢性疾病普及等問題，ESG在醫療行業的重要性日益提升。我們以推陳出新的思維，循環保及ESG等方向發展公營醫療，包括病人體驗、智慧科技、機構管治及人力資源等。醫管局會繼續本著「與民攜手保健安康」的使命，努力推動公營醫療服務的可持續發展，建設健康香港，為我們的社群和後代樹立榜樣，為一個更可持續的世界做出貢獻。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

