醫院管理局的節約能源及可持續發展計劃
面對全球暖化，醫院管理局（醫管局）積極履行社會責任，早在2016年簽署了環境及生態局推出的《4T約章》，而配合特區政府的《香港氣候行動藍圖2050》，「碳中和」已成為醫管局其中一項節能目標。公營醫院提供每周7天，每天24小時無間斷的醫療服務，包括持續通風空調、熱水及蒸氣消毒、照明和維持醫療儀器正常運作等，確實為醫管局帶來了不少節省能源的挑戰，而單就耗電量已高佔全港電力供應達3%。為此，醫管局相應地制定了中長期路線圖，目標是在2035年和2050年分別減少15%至20%和30%至40%的用電量。
撰文：醫院管理局工程拓展總監盧國華
醫管局早已為轄下醫院制訂一系列減排措施，包括逐步更換冷水機組、採用人工智能技術調節中央冷氣系統、進行「重新校檢」項目、使用LED智能照明及燈控、引入首個「電熱聯供系統」、安裝可再生能源系統及其他節能措施。簽署約章以來所節省的電費每年以千萬元計，我們在2022至2023年度已超出原定較2015至2016年度節能5%的目標，節省了6%的能源消耗量。在2023至2024年度更節省了7%。
科技發展帶動綠色科技應用
目前，公營醫院及門診等一般安裝風冷式製冷機，安裝較高能效的水冷式製冷機並不多。隨著智能科技發展，醫院可透過採用最新的智能技術實時為冷卻水塔量度水質，並即時加藥清洗與消毒相關設施，以減低可能存在於冷氣空調系統的冷卻水塔的致病原「退伍軍人菌」，大大提高了使用水冷式製冷系統的機會。未來將有數間新落成的公營醫院使用更具能源效益的水冷式製冷機，節省能源量可達20%，其散熱節能效益倍高於現時風冷式製冷系統。
發展智慧綠色醫院 數據協助管理
醫管局在2019年開發了智慧能源管理資料庫系統(EMDS)，用作更全面監察及整合醫院的能源資料，分析醫院的能源使用量，提供詳細的能源管理報告，以確保及時審查和基於數據化的方式去改進能源效率措施。發展智慧綠色醫院是醫管局2024-25年度計劃的戰略目標之一。醫管局新興建的醫院與時並進，根據大數據透過傳感器控制並自行調教預設冷氣需求，減低能源消耗。醫管局亦透過「重新校驗」已運行一段長時間的現有系統，實地量度、測試、採集最新數據，並加以分析及診斷現有各種系統的運作模式，通過調節或更新系統的設定以切合最新需求來提高能源效益。
積極採用可再生能源及創新的節能措施
近年，醫管局採用了更多可再生能源，例如安裝光伏太陽能板，收集陽光轉為電能。此外，善用沼氣亦是一個好例子。目前在雅麗氏何妙齡那打素醫院有一個建於2016年的「電熱聯供系統」，是香港第一家使用沼氣發電的醫院，以沼氣推動內燃機發電並為製冷機組供電，而內燃機運作時產生的餘熱則可製成蒸氣及熱水供院內所需。我們持續推行有效而創新的節能措施，例如北區醫院擴建計劃的新大樓將增設「冷、熱、電三聯供系統」，讓醫院利用該區內的可再生堆填氣來發電、製冷及供熱，預計該系統能為醫院每年節省約五百萬元能源開支，以及減少三千噸碳排放。
環保成就
為應對未來的服務需求，醫管局現正如火如荼地推行第一個醫院發展計劃。與此同時，我們亦正就第二個醫院發展計劃進行規劃。公營醫院從籌備建院開始，已經加入不少減排節能措施。近年完成的醫院工程包括天水圍醫院、香港兒童醫院及靈實醫院擴建計劃，先後獲得綠建環評金級以至鉑金級認證。在綠色建設和環保科技方面獲得業界認同及獲頒授榮譽獎項。
推動願景
國際社會越來越重視企業對環保的責任，部分企業會透過發表「環境、社會及管治報告」（ESG報告）讓公眾了解其環保措施。醫管局作為香港公營醫療服務的主要提供機構，承擔全港接近九成的住院醫療服務，面對服務需求不斷增加，人口老化和慢性疾病普及等問題，ESG在醫療行業的重要性日益提升。我們以推陳出新的思維，循環保及ESG等方向發展公營醫療，包括病人體驗、智慧科技、機構管治及人力資源等。醫管局會繼續本著「與民攜手保健安康」的使命，努力推動公營醫療服務的可持續發展，建設健康香港，為我們的社群和後代樹立榜樣，為一個更可持續的世界做出貢獻。
《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。
「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。