簡樸房｜黃偉綸指明年內立法　2026年底執法　料「屆屆政府都做」

施政報告2024提出解決劏房問題方案，為劏房訂立最低居住標準，設登記制，所有劏房須符合最低標準，經專業人士確認，申請認證後，始可以「簡樸房」名義合法出租。



解決劏房問題工作組組長、財政司副司長黃偉綸今早（20日）在電台節目表示，方案現時已有框架，立法後會有登記期及寬限期，若然有劏房不登記，登記期完結，便會執法。



被問到政策會否要待下屆政府落實，工作組副組長、房屋局局長何永賢則指，若社會同意政策推展可以快些，以最短的登記期、及寬限期推算，2026年底登記期結束，當局隨即可開始執法，屬今屆政府任內可做到的事。黃偉綸則補充，關乎房屋的政策要一定時間去做，相信政策可以延續，「方向好，屆屆政府都做。」



政府最新一份《施政報告》將合標單位命名為「簡樸房」（Basic Housing Unit, BHU）。（資料圖片／梁鵬威攝）

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解決劏房問題工作組組長、財政司副司長黃偉綸指，解決劏房方案現時已有框架，又指「準確嚟講，係告別劣質劏房。」

今年12月到立法會交代政策

按當局暫擬的時間表，12月會到立法會交代政策，並開始兩個月諮詢，明年會向立法會提交相關草案，待立法工作完成，再設12至18個月的登記期，及後另設12至24個月的寬限期。

他指，上述兩個階段時間長短尚待討論，但當登記期，若有劏房未有登記，當局會開始執法，有序取締，「登記期完無登記，一定唔合法，會有序執法。」其後隨著寬限期結束，當局亦會陸續執法，他認為「唔合規（劏房）存在唔到。」

財政司副司長黃偉綸（右）10月17日指，簡樸房面積沒有上限，並稱有分間單位超過10至20平方米。（梁鵬威攝）

最快今屆政府任內已可執法 相信方向好政策可延續

被問到政策會否要待下屆政府落實，工作組副組長、房屋局局長何永賢提到，若社會同意政策推展可以快些，以最短的登記期、及寬限期推算，立法工作在2025年內完成，2025年底至2026年底為登記期，當登記期結束，當局已會從不登記者開始執法，即屬今屆政府任內可做到的事。

但她也表示，當局會建議兩個階段時間長些，希望社會有多些合標準的「簡樸房」供應，滿足部份人的房屋需要，「總有人有咁嘅需要。」

黃偉綸則補充指，關乎房屋的政策要一定時間去做，劏房問題也不能操之過急，相信政策可以延續，「方向好，屆屆政府都做。」

工作組副組長、房屋局局長何永賢提到，若社會同意政策推展可以快些，以最短的登記期、及寬限期推算，立法工作在2025年內完成，2025年底至2026年底為登記期。（梁鵬威攝）

「唔會比任何人因政策無家可歸」

至於安置問題，黃偉綸表明，若然未來執法，有劏房被取締，有人要離開，不符申請公屋資格的住戶，除了可考慮其他市面上合標準的簡樸房，也會有一些中轉單位幫助他們，「唔會比任何人因政策無家可歸。」

他又重申，當局在制定方案時關注兩方面：「有無地方住，租金價錢會唔會好高。」就租金而言，他認為影響劏房租金的關鍵不是一次性支出，而是供求問題。

他解釋，現時有六成劏房戶合資格申請公屋，料只要公屋供應足夠，他們便能上樓；同一時間，目前約七成的劏房不需要大改動已可合符標準，成為簡樸房；當局也容許新經營者加入市場，相信「需求會減低，供應係返到」，料供應大幅減低不會出現，故不影響租金。

被問到為何方案不包攬床位，黃偉綸指，若以一個政策處理「天下事情」會「掛聖誕樹、非驢非馬。」，又指床位、及一些工廈、僭建物內的劏房已有不同部門進行執管，未來各方會按相關政策調整執管的做法。

財政司副司長黃偉綸指，市場上有些分間單位面積達10至20平方米，為避免過份繁複，當局不會為這些單位另設新名。（梁鵬威攝）

施政報告也提出措施，打擊濫用公屋，房委會明年1月推出獎勵計劃，「篤灰」舉報濫用公屋可獲獎賞，若有證據可令政府成功收回單位，舉報人士可獲3,000元獎勵。

被問到會否引發矛盾，何永賢指，當局也重視鄰里，但指的是一些良好鄰里關係，如果有一些鄰居在家中設多張麻雀枱從中牟利，令環境變得雜亂，不希望居民啞忍。她都表明，相關計劃下也有很多條件，例如實名舉報、提供確切資料、成功處理收回單位等，才會獲發獎勵金。